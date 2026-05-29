台股吃兆元宴5月狂漲5806點！前五月漲1萬5千點「是去年全年2.66倍」

美伊停火延長60天，油價下跌，台股吃兆元宴，在AI股全面大漲帶動下，收盤大漲1,096點，以44,732點作收，成交量再創天量達1.8兆元，周線大漲2,464點，連二紅，成交量8兆寫天量，月線大漲5,806點，寫單月次高，成交量達26.2兆也是天量，累計台股今年前五月大漲15,769點，史上最高，是去年全年上漲5,928點的2.66倍。

台積電（2330）盤中攻到2,375元創歷史新高價，收盤前雖漲幅收斂，仍以2,355元作收，上漲60元，漲幅2.61%。大盤指數今日同步收日線、周線及月線，技術線型都拉出紅K棒，大盤指數單周上漲2,464點，5月勁揚5,806.31點。

輝達執行長黃仁勳28日晚間舉辦第五度「兆元宴」，全台AI供應鏈巨頭全員到齊，今天上午搭配鴻海、廣達、緯創、華碩等兆元宴大咖召開股東會，宛如上演「股東會版兆元宴」，AI大咖股全面大漲，激勵台股在5月最後一個交易日，以及下周Computex大展開幕，交出完美成績單。

AI股29日掀起漲停狂潮。指標股台積電盤中再創天價2,375元，鴻海更是罕見收在漲停板，其他包括廣達、宏碁、緯創、華碩、技嘉、仁寶與英業達等供應鏈大咖也紛紛亮燈攻頂。