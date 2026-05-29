集保結算所赴英參與 ICMA 年會 宣傳永續票券制度

台股屢創新高已晉升全球前五大資本市場。為延續強勁的投資動能並深化國際鏈結，臺灣集中保管結算所日前特別聯合主管機關金融監督管理委員會倫敦辦公室以及證券櫃檯買賣中心，共同赴英國倫敦參與2026年第58屆國際資本市場協會（ICMA）會員大會暨年會（ICMA Annual General Meeting & Conference）。

這次年會現場迎來重大外交與金融結合之里程碑！中華民國駐英國代表處大使姚金祥特別親赴年會會場，並與ICMA執行長 Bryan Pascoe進行會晤。雙方就全球永續金融趨勢、台灣資本市場國際化及雙邊合作機會，進行深刻且富有成效的意見交換，為台灣金融合作注入強大動能。

這次ICMA年會於5月27日至29日在倫敦盛大舉行，總計吸引來自全球約60個國家、超過1,200名政府機關、金融機構、機構投資人、市場基礎設施機構及國際媒體代表與會。會中方針對跨境資本市場、金融創新、永續金融及國際制度法規等前瞻議題進行深入交流與探討。

集保結算所總經理陳德鄉表示，此行深具里程碑意義，這不僅是集保結算所與櫃買中心攜手同行、齊心參與國際年會，更是我國主管機關、櫃買中心與集保首度在ICMA此一國際一級舞台上聯合設攤。結合駐英代表處大使姚金祥親自蒞臨指導與外交支持，藉由台灣主題展位，主動向全球引資、大舉推銷台灣資本市場的國際競爭力與獨特優勢。

展位現場向國際市場介紹櫃買中心之「永續債券服務」與集保結算所的「永續票券服務」。此一數位與永續創新的「雙軸轉型」卓越成效，吸引大量國際與會者的目光。透過展位現場與國際金融機構及各市場參與者代表的實質互動，台灣團隊不僅深化在永續金融領域的多邊交流，更有力地開拓我國資本市場的國際能見度，進一步增進外資未來參與台灣市場的意願與信心。

國際資本市場協會（ICMA）及未來深耕規劃國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）成立於1969年，目前擁有全球超過630家會員機構，遍布全球70個市場，為深具國際影響力的資本市場組織，長期致力於促進國際債券市場健全發展，並制定如綠色債券原則（GBP）、永續發展債券指引等全球廣泛採用的國際標準。

集保結算所自2025年正式加入該組織以來，近年來持續推動市場基礎設施數位化、跨境服務及永續金融相關業務，並積極參與國際組織與交流活動。集保結算所強調，這次與櫃買中心及主管機關首度聯手設攤參展，並在駐英代表處全力協助下，能即時掌握國際資本市場的前瞻趨勢，作為未來我國制度規劃與業務發展的重要參考。未來將持續推動我國市場與國際接軌，全方位強化台灣資本市場的國際競爭力。