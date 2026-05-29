快訊

《六燈獎》主持人驚傳腦出血急開刀！最新病況曝光

很多人都買了！越南超夯伴手禮返台秒被攔 她帶2包差點噴6萬

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

集保結算所赴英參與 ICMA 年會 宣傳永續票券制度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算赴英參與ICMA年會宣傳永續票券制度。臺灣集中保管結算所／提供
臺灣集中保管結算赴英參與ICMA年會宣傳永續票券制度。臺灣集中保管結算所／提供

台股屢創新高已晉升全球前五大資本市場。為延續強勁的投資動能並深化國際鏈結，臺灣集中保管結算所日前特別聯合主管機關金融監督管理委員會倫敦辦公室以及證券櫃檯買賣中心，共同赴英國倫敦參與2026年第58屆國際資本市場協會（ICMA）會員大會暨年會（ICMA Annual General Meeting & Conference）。

這次年會現場迎來重大外交與金融結合之里程碑！中華民國駐英國代表處大使姚金祥特別親赴年會會場，並與ICMA執行長 Bryan Pascoe進行會晤。雙方就全球永續金融趨勢、台灣資本市場國際化及雙邊合作機會，進行深刻且富有成效的意見交換，為台灣金融合作注入強大動能。

這次ICMA年會於5月27日至29日在倫敦盛大舉行，總計吸引來自全球約60個國家、超過1,200名政府機關、金融機構、機構投資人、市場基礎設施機構及國際媒體代表與會。會中方針對跨境資本市場、金融創新、永續金融及國際制度法規等前瞻議題進行深入交流與探討。

集保結算所總經理陳德鄉表示，此行深具里程碑意義，這不僅是集保結算所與櫃買中心攜手同行、齊心參與國際年會，更是我國主管機關、櫃買中心與集保首度在ICMA此一國際一級舞台上聯合設攤。結合駐英代表處大使姚金祥親自蒞臨指導與外交支持，藉由台灣主題展位，主動向全球引資、大舉推銷台灣資本市場的國際競爭力與獨特優勢。

展位現場向國際市場介紹櫃買中心之「永續債券服務」與集保結算所的「永續票券服務」。此一數位與永續創新的「雙軸轉型」卓越成效，吸引大量國際與會者的目光。透過展位現場與國際金融機構及各市場參與者代表的實質互動，台灣團隊不僅深化在永續金融領域的多邊交流，更有力地開拓我國資本市場的國際能見度，進一步增進外資未來參與台灣市場的意願與信心。

國際資本市場協會（ICMA）及未來深耕規劃國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）成立於1969年，目前擁有全球超過630家會員機構，遍布全球70個市場，為深具國際影響力的資本市場組織，長期致力於促進國際債券市場健全發展，並制定如綠色債券原則（GBP）、永續發展債券指引等全球廣泛採用的國際標準。

集保結算所自2025年正式加入該組織以來，近年來持續推動市場基礎設施數位化、跨境服務及永續金融相關業務，並積極參與國際組織與交流活動。集保結算所強調，這次與櫃買中心及主管機關首度聯手設攤參展，並在駐英代表處全力協助下，能即時掌握國際資本市場的前瞻趨勢，作為未來我國制度規劃與業務發展的重要參考。未來將持續推動我國市場與國際接軌，全方位強化台灣資本市場的國際競爭力。

資本市場 櫃買中心 倫敦

延伸閱讀

台灣深化國際資本鏈結 重點機構聯手挺進倫敦ICMA年會

櫃買赴倫敦 推廣債市制度

2026台灣財務金融學會年TIP專題論壇29日登場

勤業眾信、政大發布金融科技報告 亞資中心與數位資產成轉型雙引擎

相關新聞

台積電創新高引領台股收高1,096點 台股5月勁揚5,806點

台股29日收盤上漲1,096.50點，終場以4,4732.94,點作收，成交量1兆8,164.50億元；台積電（2330）盤中攻到2,375元創歷史新高價，收盤前遭摜低而以2,355元作收，上漲60元，漲幅2.61%。台股指數今日同步收日線、周線及月線，技術線型都拉出洪K棒，大盤指數單周上漲2,464.97點，5月勁揚5,806.31點。

黃仁勳兆元宴引爆老 AI 漲停潮！台積電創天價、鴻海罕見亮燈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於5月28日晚間舉辦第五度「兆元宴」，全台AI供應鏈巨頭全員到齊。這場被股民戲稱為「0050實體版見面會」的頂級聚會，隨即在5月29日台股引爆慶祝行情，包括鴻海（2317）等多檔權值股紛紛亮燈漲停。

台股開高飆漲逾千點！台積電領攻、緯創急拉漲停

美股三大指數連袂創高，台積電（2330）ADR漲0.5%、再寫424.86美元收盤新天價。激勵台指期夜盤大漲950點，29日6月台指期開盤率先狂飆816點，隨後集中市場指數開高179.04點、來到43,815.48點，並在台積電、台達電（2308）領軍五大權值連袂開高，緯創（3231）急拉漲停，加上欣興（3037）、鴻勁（7769）、南亞科（2408）、緯穎（6669）等電子要角連袂走強下，指數漲點快速擴大至千餘點、衝過44,600點。群創（3481）、力積電、緯創交投火熱。

台股吃兆元宴5月狂漲5806點！前五月漲1萬5千點「是去年全年2.66倍」

美伊停火延長60天，油價下跌，台股吃兆元宴，在AI股全面大漲帶動下，收盤大漲1,096點，以44,732點作收，成交量再創天量達1.8兆元，周線大漲2,464點，連二紅，成交量8兆寫天量，月線大漲5,806點，寫單月次高，成交量達26.2兆也是天量，累計台股今年前五月大漲15,769點，史上最高，是去年全年上漲5,928點的2.66倍。

這檔封測股3月以來狂飆近四倍 原來是法人這樣看

隨光通訊晶片金凸塊業務成為強勁成長引擎，及既有DDI、RF元件業務的防禦性優勢，法人看好，頎邦（6147）將於2026至2028年步入新一輪獲利成長軌道。

統一投顧黎方國：泡沫不可怕、要參與及享受 看好這些族群還會漲

台股昨天大跌，今日大漲，到底現階段還可不可以買股？可以買什麼？統一投顧董事長黎方國強調，戰爭影響造成下跌，拉回就是買點，他強調，「泡沫不可怕」，泡沫一直持續，股市就一直漲，所以「要參與泡沫、享受泡沫」，但要觀察會刺破泡沫的跡象，在破滅前離開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。