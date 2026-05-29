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台積電創新高引領台股收高1,096點 台股5月勁揚5,806點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股29日收盤上漲1,096.50點，終場以4,4732.94,點作收，成交量1兆8,164.50億元。法新社
台股29日收盤上漲1,096.50點，終場以4,4732.94,點作收，成交量1兆8,164.50億元。法新社

台股29日收盤上漲1,096.50點，終場以4,4732.94,點作收，成交量1兆8,164.50億元；台積電（2330）盤中攻到2,375元創歷史新高價，收盤前遭摜低而以2,355元作收，上漲60元，漲幅2.61%。台股指數今日同步收日線、周線及月線，技術線型都拉出洪K棒，大盤指數單周上漲2,464.97點，5月勁揚5,806.31點。

美股三大指數周四（28日）同創歷史收盤新高及輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」激勵台股今日開盤就衝高，尤其是AI權值股及市值股幾乎滿堂紅，台積電股價創新高、鴻海（2317）股價亮燈漲停及台達電（2308）漲幅逾4%，這三檔股價勁揚貢獻盤中指數上漲約800點，因尾盤遭賣單摜壓，三檔終場貢獻大盤指數上漲644點。

台股受到美股周四今日成交金額大且走高為：鴻海、力積電（6770）、南亞科（2408）、群創（3481）、聯電（2303）、華邦電（2344）、創意（3443）、廣達（2382）、華通（2313）、京元電（2449）、台達電（2308）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、日月光投控（3711）、萬潤（6187）、譜瑞-KY（4966）、致茂（2360）、光聖（6442）、順達（3211）、矽力-KY（6415）、弘塑（3131）及辛耘（3583）。

群益投顧表示，近四個交易日大盤屢創逾1.5兆元的巨量，反映買盤緊咬空頭軋空，但估值偏高疑慮及技術指標過熱牽制，導致短線多空爭鬥加劇態勢。相關結構下，估計階段盤勢高檔持強震盪。接下來關注科技盛事COMPUTEX將在6月2-5日登場，正式開展前，科技巨頭已提前點燃AI話題。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，今年Computex以「AI」為核心主題，聚焦AI PC、AI伺服器、自駕與人形機器人，進一步確認AI從雲端延伸至終端應用的趨勢，也使台灣在全球科技產業鏈中的角色更加關鍵。然而，隨著指數強勢站上4萬點甚至突破44,000點後，市場也累積一定漲幅，短線震盪風險逐步升高。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，先進封裝（CoWoS）、記憶體、T-Glass等關鍵零組件持續處於結構性吃緊，再加上電力供應壓力，均可能影響出貨節奏與企業獲利表現，進而引發市場修正。

野村投信表示，市場已逐步進入「選股勝過選市」的階段。具備技術領先、市占優勢與穩定獲利能力的企業，將在市場震盪中持續勝出，並展現更具延續性的投資價值。

台股 台積電 黃仁勳

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