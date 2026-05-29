統一投顧黎方國：泡沫不可怕、要參與及享受 看好這些族群還會漲

台股昨天大跌，今日大漲，到底現階段還可不可以買股？可以買什麼？統一投顧董事長黎方國強調，戰爭影響造成下跌，拉回就是買點，他強調，「泡沫不可怕」，泡沫一直持續，股市就一直漲，所以「要參與泡沫、享受泡沫」，但要觀察會刺破泡沫的跡象，在破滅前離開。

黎方國表示，很多人害怕股市漲高，但高不是風險，怕的是往下推的力量，所以，泡沫不危險，危險的是刺破泡沫的力量；他舉通膨為例說明，通膨高不是泡沫破的原因，而是因為通膨高出現政策改變導致升息才是重點，也就是說，通膨高股市不會下跌，但因通膨高的政策改變才會下跌。

至於會不會有升息的可能，黎方國認為，不大可能，原因在於，「鮑規華不隨」，華許接任聯準會（Fed）主席，他在參議院任命聽證會時針對通膨提出看法，強調就任後將採用修剪平均數通膨(trimmed mean)指標，而不是鮑爾所採用的核心PCE。

黎方國說，新任Fed主席華許將採用修剪的PCE，而不是核心PCE，兩者的差別在於，修剪的PCE會將極端數值扣掉，且納入食物及能源；依照trimmed mean PCE數據，通膨溫和可控，提供降息的理論依據，且維持聯準會的獨立性。

另外，黎方國指出，華許是AI的通縮論者，他認為，AI將帶動生產力提升、成本下降，AI造成的是通縮的效益，AI是通縮的驅動力；還有美國的利息支出1年達1.2兆美元，首度超過國防預算的1.1兆美元，國債達39兆美元，也都是不大可能升息的理由。

黎方國強調，「泡沫不可怕」，泡沫一直持續，股市就一直漲，所以「要參與泡沫、享受泡沫」，但要觀察會刺破泡沫的跡象，在破滅前離開，所有泡沫在破滅前都有跡可循，要仔細觀察是否出現政策改變的跡象。

黎方國預期，Fed在6月可能「不升不降」，但下半年將降息，今年降息將持續；黎方國強調，目前來看升息機率低，在泡沫一直持續下，股市一直漲；至於可以布局的族群，則是看好Vera Rubin供應鏈中未來成長性最高的前四大產業，包括記憶體、PC B 、M L CC、IC載板等，另外，台積電（2330）設備供應鏈也可以留意。