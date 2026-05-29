外資買超+股東會+兆元宴加持 鴻海衝近19年高、鴻家軍同慶

鴻海（2317）29日召開股東會，股價強勢亮燈，衝上漲停289元，為2007年7月以來新高；鴻家軍也大漲表態，AMAX-KY（6933）亮燈漲停，乙盛-KY（5243）、GIS-KY（6456）上漲逾半根停板，廣宇（2328）、鴻準（2354）、建漢（3062）、陽程（3498）、臻鼎-KY（4958）等也大漲。

鴻海股價衝近19年高點，統計外資4月以來合計買超63萬4,700張，同期間股價由187.5元走高，29日開高走高衝上漲停289元鎖死，兩個月時間上漲101.5元，波段漲幅54.13%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日晚間舉辦第五度「兆元宴」，全台AI供應鏈巨頭全員到齊，黃仁勳表示，AI市場規模比過去晶片與系統產業大10倍甚至百倍，台灣供應鏈未來10年「不成長是不可能的」，維持領先的關鍵挑戰在於「需要更多能源」。

鴻海除了是兆元宴的要角，29日則是股東會登場，董事長劉揚偉指出，為因應政經與關稅環境改變，鴻海已打造具高度韌性的全球供應鏈，全球園區在5年間成長逾7成達241個。

劉揚偉表示，今年資本支出將比去年大幅增加3成以上，除用於美洲加強AI處理器與資料中心組件、亞洲擴大電動車與AI生態系，也考慮投入非洲AI資料中心發展。

劉揚偉表示，今年鴻海出貨CPO交換器將達1萬台，明年數倍成長；針對第二成長曲線，劉揚偉強調，邊緣裝置、機器人與電動車（EV）將是核心，其中EV進展最快。