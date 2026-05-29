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黃仁勳兆元宴引爆老 AI 漲停潮！台積電創天價、鴻海罕見亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（前排中）昨晚舉行「兆元宴」，台積電董事長魏哲家（前排右三）、聯發科執行長蔡力行（前排右二）、緯創董事長林憲銘（前排右一）、華碩董事長施崇棠（前排左起）、廣達董事長林百里等都是座上賓。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（前排中）昨晚舉行「兆元宴」，台積電董事長魏哲家（前排右三）、聯發科執行長蔡力行（前排右二）、緯創董事長林憲銘（前排右一）、華碩董事長施崇棠（前排左起）、廣達董事長林百里等都是座上賓。記者潘俊宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於5月28日晚間舉辦第五度「兆元宴」，全台AI供應鏈巨頭全員到齊。這場被股民戲稱為「0050實體版見面會」的頂級聚會，隨即在5月29日台股引爆慶祝行情，包括鴻海（2317）等多檔權值股紛紛亮燈漲停。

受到兆元宴強大吸金效應影響，台股AI概念股29日掀起漲停狂潮。指標股台積電（2330）再創歷史天價2375元，鴻海更是罕見飆上漲停板，包括廣達（2382）、宏碁（2353）、緯創（3231）、華碩（2357）、技嘉（2376）、仁寶（2324）與英業達（2356）等供應鏈大咖也紛紛亮燈攻頂，緯穎（6669）盤中亦一度觸及漲停。

法人指出，隨後6月2日台北國際電腦展、蘋果WWDC大會與台股股東會旺季接力登場，包含散熱、高功率電源、PCB材料與先進封裝等AI次產業，長線多頭趨勢不變。

而今日舉行股東會的鴻海成為市場最大焦點。董事長劉揚偉在會中宣示，為因應政經與關稅環境改變，鴻海已打造具高度韌性的全球供應鏈，全球園區在5年間成長逾7成達241個。

今年資本支出將比去年大幅增加3成以上，用於美洲加強AI處理器與資料中心組件、亞洲擴大電動車與AI生態系，甚至考慮投入非洲AI資料中心發展。針對第二成長曲線，劉揚偉強調邊緣裝置、機器人與電動車（EV）將是核心，其中EV進展最快。

黃仁勳則在昨日宴席間指出，AI市場規模比過去晶片與系統產業大10倍甚至百倍，台灣供應鏈未來10年「不成長是不可能的」，而維持領先的關鍵挑戰在於「需要更多能源」。

與會的宏碁董事長陳俊聖則透露，大老們在席間談的多半是「token is business（詞元就是生意）」，核心全圍繞在Token帶來的新商機。

此外，針對華為日前發表宣稱能繞過先進製程限制的半導體「韜（τ）定律」，黃仁勳也霸氣回應，這對華為是突破，但對台積電並非威脅，因為台灣發展3D封裝與晶片堆疊技術已深耕長達10年。

黃仁勳 鴻海 兆元宴 台積電

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