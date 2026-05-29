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電金傳產齊揚！台股盤中強彈1,120點攀至44,757點

中央社／ 台北29日電
台股29日盤中一度攀高至44757.3點，距離歷史最高點44954.09點不到200點差距，上揚1120.86點。記者曾原信攝影／聯合報系資料照
台股29日盤中一度攀高至44757.3點，距離歷史最高點44954.09點不到200點差距，上揚1120.86點。記者曾原信攝影／聯合報系資料照

台股歷經週四逾1700點震盪後，今天在傳統產業、電子和金融類股齊揚推升下，加權指數開高走高，盤中一度攀高至44757.3點，距離歷史最高點44954.09點不到200點差距，上揚1120.86點。

至10時45分，台股加權指數為44657.13點，上漲1020.69點，成交值新台幣8105億元。

台積電今天股價表現強勁，盤中攻上2375元，再創新天價，上漲80元，市值攀升至61.58兆元，貢獻大盤636點。

鴻海台達電和廣達電子權值股同步走高，股王信驊股價攀上19305元，創下歷史新高，推升電子類股指數上漲逾2.5%。

美國於美東時間28日上午在聯邦公報正式公告對台灣的非半導體232關稅優惠措施，包含汽車零組件輸美稅率降至15%，激勵汽車類股指數勁揚逾3%。

水泥、塑膠、電纜類股也有不錯表現，類股指數上揚逾2%；金融類股指數盤中上漲逾1%。

台股 鴻海 台達電

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