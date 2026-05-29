電金傳產齊揚！台股盤中強彈1,120點攀至44,757點

台股28日出現戲劇化走勢，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%，終場收43,636.44點，跌幅1.4%。由成交量、成交值排行來看，記憶體是少數同步上漲的族群。籌碼面上，外資也大買力積電（6770）12萬張，旺宏（2337）8.1萬張，南亞科（2408）6.2萬張。

2026-05-28 16:54