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鴻海股東會／劉揚偉：朝向賺兩個股本目標邁進

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者潘俊宏攝影／聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。記者潘俊宏攝影／聯合報系資料照

鴻海（2317）29日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，2025是豐收一年，比預期好，營收達到8.1兆元，獲利達1,894億元，每股純益（EPS）13.61元，連續五年每年都賺超過一個股本，去年營業利益成長24%，代表接到獲利更好的訂單，其背後工程就是AI，讓鴻海的規模變大，體質變好，該公司目標是獲利極大化，讓股東分享經營成果，今年也宣布將發放7.2元現金股利，是上市以來新高，未來朝每年賺2兩個股本持續努力。

他說，過去一年挑戰大，鴻海應對的還可以，並抓住成長機會，感謝員工股東，在多變環境下，能繳出亮眼成績單。

他說，2025年是關鍵一年，AI轉型達到里程碑，鴻海一開始做PC、手機、伺服器到目前的AI，都掌握每一個產業起飛時間點，AI在兩三年前爆紅，是鴻海10多年來開發成果，不是憑空掉下來，為何每次有新產品，客戶都找鴻海合作？這是鴻海50年累積實力，幫助客戶在最短時間，最好成本，打造有競爭力產品，「我們在AI伺服器超過四成市占率，接下來布局其他可能成整動能，包括電動車、機器人，太空領域等。

鴻海 劉揚偉 機器人 股東會

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