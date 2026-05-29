台股開高飆漲逾千點！台積電領攻、緯創急拉漲停

美股三大指數連袂創高，台積電（2330）ADR漲0.5%、再寫424.86美元收盤新天價。激勵台指期夜盤大漲950點，29日6月台指期開盤率先狂飆816點，隨後集中市場指數開高179.04點、來到43,815.48點，並在台積電、台達電（2308）領軍五大權值連袂開高，緯創（3231）急拉漲停，加上欣興（3037）、鴻勁（7769）、南亞科（2408）、緯穎（6669）等電子要角連袂走強下，指數漲點快速擴大至千餘點、衝過44,600點。群創（3481）、力積電、緯創交投火熱。

美股四大指數昨夜全面收高，道指、標普500與那指同步改寫歷史收盤新高，美伊停火協議草案傳出延長60天，加上通膨數據低於預期，提振市場風險偏好。AI題材續強帶動科技股走揚，費半指數反彈1%，台積電ADR漲0.5%再創新高；台指期夜盤大漲950點，6月台指期29日開盤狂飆816點、來到44,655點。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高45元、報2,340元，台達電開2,470元、鴻海（2317）開269元、聯發科（2454）開4,460元、日月光投控（3711）開642元。

類股方面，電腦設備、塑膠、電器電纜、數位雲端、電子零組件、綠能環保等漲幅居前。

回顧台股28日表現，集中市場指數下跌620.36點、收43,636.44點，但仍改寫盤中歷史新高點44,954.09點，成交值達1.59兆元。三大法人聯手賣超593.81億元，包括外資賣超381.37億元、投信賣超62.06億元、自營商賣超150.38億元。

法人提醒，台股短線乖離率偏高且高檔震盪加劇，須留意技術性拉回風險，5日線將成多空關鍵指標。地緣政治升溫雖壓抑市場情緒，但AI、重電、低軌衛星與先進封裝題材續獲資金關注，盤面波動恐加劇。