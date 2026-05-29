美股收高　法人：台股挑戰44000點關卡

美股主要指數28日全面收高，標普500與那斯達克指數收盤再創新高。法人表示，台指期夜盤上揚950點，台股今天可能挑戰44000點關卡。

在科技股領漲下，美股主要指數收高。道瓊工業指數上漲24.69點，漲幅0.05%。標普500指數上漲43.27點，漲幅0.58%，收在7563.63點。那斯達克指數上漲242.74點，漲幅0.91%，收在26917.47點。費城半導體指數上揚126.96點，漲幅1%。

台股28日上攻至44954點歷史新高後，指數急殺最低下探43236點，高低震盪達1717點；終場收43636.44點，下跌620.36點，跌幅1.4%。

國內外產業訊息方面，美國於美東時間28日上午在聯邦公報正式公告對台灣的非半導體232關稅優惠措施，包含汽車零組件輸美稅率降至15%。

HDI廠華通表示，目前華通衛星板的產出已是世界第一，將擴大衛星通訊與太空板優勢，看好「太空PCB的需求不可限量」，華通會爭取更多光通訊相關訂單；隨AI基礎建設驅動PCB產業鏈升級，集團明、後年營收、利潤都將有大幅成長。

電機廠東元指出，在台灣和東南亞積極布局人工智慧資料中心（AIDC）應用，持續開發北美市場，預估今年底AIDC營收占東元電力能源事業群比重將超過30%，未來可以達到50%。

半導體封測材料商利機宣布，董事會決議投資明鈞源精微科技約新台幣5.08億元，預計7月1日交割，完成後利機對明鈞源持股比率由6%提升至82%，明鈞源將成利機集團具有實質經營權的子公司，強化利機在人工智慧AI散熱領域布局。

長榮海運表示，第2季燃油成本將高於第1季，目前已與主要油商簽定下半年供油合約，對第2季及第3季市場維持樂觀看法，第3季為歐美市場傳統旺季，短期內紅海航線仍難恢復正常，供需結構預期相對平衡。