上市櫃公司永續報告書 深化企業永續揭露能力、推動資本市場永續轉型

為提升上市櫃公司永續報告書編製能力並增進永續資訊揭露品質，臺灣證券交易所攜手櫃買中心於2026年5月27日共同舉辦上市櫃公司永續報告書宣導會，並首度同步提供線上直播，共吸引280家上市櫃公司代表到場參與，及近1,500人上線觀看，展現企業對永續發展與資訊揭露議題的高度重視。

證交所表示，這次宣導會聚焦永續資訊揭露規範、永續報告書審閱結果、ESG數位平台功能精進，以及今年新推出的綠色證券制度等重要議題。就永續資訊揭露規範部分，為協助上市櫃公司順利接軌「IFRS永續揭露準則」，證交所代表不僅針對年報永續專章相關規範與重點進行完整說明，更詳細介紹企業導入準則可採行的實務步驟及相關參考資源與工具，協助企業掌握揭露要求與執行方向。

另為進一步提升永續資訊揭露品質，這次宣導會亦同步說明2024年永續報告書審閱結果，並彙整常見缺失與改善建議。前開審閱報告已放置於公司治理中心網站，作為上市櫃公司編製報告書的重要參考，協助其強化揭露內容的完整性與一致性。

此外，為持續優化永續資訊數位應用，今年ESG數位平台新增「ESG指標AI擷取」服務，透過AI技術主動擷取上市櫃公司年報中相關永續資訊，在提升申報效率的同時，亦降低企業的作業負擔；而前推出頗獲好評的永續報告書產製功能，今年更進一步精進相關編輯功能，提供企業更便捷的使用體驗。

至於永續資訊的查詢與運用，證交所推出之ESG InfoHub提供視覺化ESG儀表板，可進行跨公司、跨產業比較，並有永續報告書範例及課程等相關資源，提供外界更即時且易於查詢的資訊平台，不僅有助於企業強化永續資訊揭露與市場溝通，也能提升投資人對企業永續表現之瞭解與比較，增進資本市場永續資訊便利性與透明度。

另外，今年正式上路之綠色證券制度，則由櫃買中心代表說明制度架構、綠色收入認定標準、認證申請流程等。我國綠色證券認證制度係以世界交易所聯合會發布之綠色股權原則為架構，符合一定綠色收入占比的上市櫃公司將獲頒認證，以表彰企業環境貢獻。此制度除有助於引導資金投入綠色產業外，亦可作為金融機構授信評估參考，進而強化資本市場的永續資訊揭露機制。

這次宣導會已全程錄影，後續將置於「證交所 WebPro 影音傳播網」公司治理宣導專區及「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站之宣導專區項下，提供外界隨時觀看。證交所未來將秉持推動資本市場永續轉型之使命，持續與主管機關及相關單位攜手合作，協助上市公司深化永續發展實踐，共同提升台灣資本市場的國際永續競爭力。