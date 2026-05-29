和碩董事長談台股…未見泡沫化

台股昨（28）日大幅震盪1,718點，終場跌620點，並爆出1.65兆元天量，和碩（4938）董事長童子賢昨日於股東會罕見對台股發表言論，認為目前尚未進入泡沫階段。另外，外傳輝達有意入股和碩轉投資PCB大廠景碩，童子賢說：「目前沒有這件事」。

童子賢說，從上市櫃公司獲利與本益比來看，目前台股仍具基本面支撐，尚未進入泡沫階段。尤其台灣處在AI潮流中心，現階段發展連30%都不到，看好後續發展空間。

童子賢說明，近期市場對台股是否過熱的疑慮升高，不過，今年首季上市公司獲利逾1.6兆元，若以全年估算並考量下半年旺季效應，目前台股本益比約落在22倍至28倍之間，「還沒有真正超過28倍」。

他說，若與國際市場相比，台股目前仍具備產業與獲利面支撐。以香港為例，香港人口與土地都比台灣小，但港股市值長期以來都高於台股，因此，不該單純因為指數創高，就直接認定市場進入泡沫。現階段台股表現，仍有其合理性與價值基礎。

童子賢提到，台灣目前在全球科技供應鏈的角色持續提升，尤其AI浪潮帶動下，不只伺服器與晶片製造需求強勁，從晶圓、封裝到機櫃等各層級產能，都被國際大型客戶認為相當吃緊，並直接帶著資金投入供應鏈，鼓勵相關廠商擴充產能，也讓台灣科技產業持續維持高度熱絡。

以此來看，整體產業目前仍處於長期成長循環當中，台灣正好位於全球科技浪潮的核心位置，這波潮流短時間內不會結束。

外傳輝達有意入股和碩轉投資PCB大廠景碩，童子賢直言：「目前沒有這件事。」