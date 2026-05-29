232關稅優惠／汽車零組件利多 股價上攻漲停

美國政府宣布，將對台灣部分非半導體二三二關稅產品提供優惠措施，其中汽車零組件關稅稅率降至百分之十五，並回溯自五月一日生效，業者認為，與主要競爭對手國回到同一個起跑線，對產業來說是一大利多。經濟部長龔明鑫昨說，關稅調降讓台灣與日本、南韓與歐洲處於相同的競爭立足點，也擴大對於中國的優勢，對台廠是很好的機會，預期對未來訂單動能有很大幫助。

相關消息一出，汽車零組件業者東陽和帝寶、大億、堤維西、耿鼎、巧新等多家廠商昨天股價隨即反應，一路上攻漲停。

汽車零組件大廠東陽指出，這對台灣的汽車零件產業具正面意義，讓台灣業者終於能與主要競爭對手國回到公平競爭基礎上；過去一年，歐盟、日本、南韓等主要競爭國多已適用百分之十五稅率，台灣維持較高稅率，此次調整後，台灣汽車零件業者終於能與主要競爭對手回到較公平競爭基礎，對整體產業競爭力與市場發展，有正面助益。

東陽表示，美國一直是重要市場之一，此次關稅調降，有助降低客戶進口成本與營運壓力，也有助提升台灣汽車零件產品在美國市場的競爭力。

也有業者說，美國是台灣汽車零組件最重要的市場，關稅調降後，不僅產品價格競爭力提升，也有助於台廠在北美供應鏈的角色更加穩固，尤其是近年全球車廠持續推動在地化供應，加上美國對大陸供應鏈依賴降低，除了原本就有轉單效應，再搭配關稅優勢，對產業中長期發展具有相當重要意義。