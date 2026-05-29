台積電盤後飆2,442新高價

台積電（2330）股價經歷長達一個月的盤整後，昨（28）日早盤強勢發動攻勢，股價跳空飆上2,360元盤中新天價，市值也一度改寫紀錄突破61兆元大關，最高觸及61.2兆元；雖終場小跌5元收2,295元，但盤後鉅額交易出現新高價、達2,442元。

法人指出，台積電昨天收盤價2,295元，與盤後鉅額交易最高價2,442元存在不小差距，是否意味股價仍有147元上漲空間，值得觀察；而台積電股價漲跌147元，相當於影響台股加權指數近1,200點，在多頭再度作價「仙人指路」效應下，加權指數短線有機會上看44,817點，並進一步向「45K」大關發動進攻。

台積電昨早盤表現強勢，盤中因傳出伊朗攻擊美軍基地，市場憂心中東戰事再次升溫，引發高檔調節賣壓湧現，其中，外資逢高翻臉賣超7,078張，導致股價翻黑收跌5元。

不過，根據臺灣證券交易所資料顯示，台積電昨日鉅額交易爆出歷史新高價與次高價紀錄，赫見20張配對交易以歷史最高價2,442元成交，另有30張以歷史次高價2,369.5元成交。台積電昨天總計出現14筆鉅額交易，成交1,195張，總成交金額27.3億元。