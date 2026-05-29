法人：台股多頭格局不變

台股昨（28）日高檔巨量收黑引發市場擔憂，不過，投顧法人態度依舊樂觀，強調漲多並非風險，當前基本面與題材面有「三大利多」強力匯聚，預期加權指數短線技術性修正後，多頭格局不變，拉回即是買點。

統一投顧董事長黎方國直言，美伊衝突與通膨雜音在今年已非首次發生，投資人應「享受泡沫、參與泡沫，在泡沫破滅前離開」，現階段拉回就是找買點。他預期，今年聯準會並無實際升息空間，指數在43,000點附近已具實質支撐。他更強調，隨超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳等AI巨頭相繼訪台、加碼投資，AI行情對台股的推力將持續。

另外，法人圈普遍看好支撐台股有三大基本面利多，一是台灣4月外銷訂單金額達874.5億美元，年增高達48.1％，彰顯全球電子需求熱絡。二是輝達財報報喜，第1季資料中心營收年增92％至752億美元，證實全球AI軟硬體需求有增無減。三是黃仁勳「兆元宴」、台北國際電腦展將於6月2日登場，後續還有美股財報、蘋果WWDC大會與台股6月超級股東會旺季接棒，市場樂觀情緒欲小不易。

法人建議選股採「強者恆強」與「低基期補漲」雙策略，AI次產業因世代升級，包含散熱、高功率電源、PCB材料、CPO、先進封裝設備、測試介面、特用化學等，長線多頭趨勢不變。