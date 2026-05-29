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台股「大怒神」上演洗盤秀 國家隊進場救援

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股昨（28）日上演驚心動魄「大怒神」洗盤秀。聯合報系資料照
台股昨（28）日上演驚心動魄「大怒神」洗盤秀。聯合報系資料照

台股昨（28）日上演驚心動魄「大怒神」洗盤秀，早盤在台積電（2330）領軍創高下，加權指數衝高至44,954點創史上新高，距離「45K」大關僅一步之遙，隨後遭伊朗攻擊美軍基地消息面影響，恐慌與獲利回吐賣壓同步湧現，指數俯衝跳水，上下震盪達1,717點，終場跌620點，爆出1.67兆元天量。

三大法人昨同步站在賣方，合計賣超593.8億元。其中，外資連五買後止步，賣超381.3億元，在台指期未平倉淨空單也增加1,894口至58,196口，為史上第三高；投信賣超62億元，為近期罕見的連二賣；自營商賣超150.3億元，加大力道連二賣。國家隊八大公股行庫緊急進場撐盤，連五賣後轉為買超114.6億元。

外資近十日買賣超與加權指數
外資近十日買賣超與加權指數

台股昨日在科技、金融權值股領航下，早盤一度大漲697點達44,954點，惟近期漲勢猛，又有不少熱門個股期貨與現貨價差拉大，促使部分資金逢高先獲利落袋，指數漲幅收斂。後更因傳出伊朗攻擊美軍基地消息，亞股風雲變色，台股由紅翻黑，向下測試5日線43,466點支撐，最低重挫1,020點見43,236點，高低震盪達1,717.7點，改寫台股史上第二大震點，僅次於今年4月23日的1,757點紀錄，終場加權指數下跌620點，收在43,636點，跌幅1.4％，成交值高達1.67兆元，直接超越前一交易日，創台股史上第一大天量。

觀察盤面結構，台積電盤中創下2,360元新高，尾盤轉小跌5元、收2,295元，跌幅僅0.22％，表現比大盤穩健。千金股早盤因環球晶加入，閃現53千金新高，但終場重回52千金，盤面慘綠一片，僅弘塑、力旺、萬潤等先進封裝與半導體IP概念股逆勢收紅。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等看法，市場極短線高度緊盯中東局勢，若美伊衝突未全面擴大，台股將回歸基本面。

台股 台積電 國家隊

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