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在怕什麼？台股屢創新高但股民信心下滑 大型投顧法人這樣看

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股連日創高，但最新公布消費者信心指數（CCI）顯示，散戶對「未來半年投資股票時機」看法下滑至三年來低點。法人解讀，這現象主要反映居高思危心理，而非否定台股趨勢，在多頭架構下反而是有利訊號。

展望後市，法人維持對台股中長期偏多看法，40,000點並非本輪多頭終點，而是下一階段行情起點，關鍵在於目前市場核心支撐仍來自企業獲利動能，並非單純的評價擴張，AI相關產業資本支出、訂單能見度及獲利趨勢，至今仍未出現結構性反轉訊號。

中央大學台灣經濟研究中心日前公布，5月消費者信心指數（CCI）總指數62.08 點，其中，「未來半年投資股票時機」指標22.06 點、單月下降幅度1.03點，顯示股民信心下滑。

大型本國投顧分析，股民投資信心回落，主要反映居高思危心理，從過往經驗來看，散戶信心本身往往具有反指標特性，在多頭架構下反而是有利訊號。

以此邏輯來看，當指數位處高檔，散戶未出現一致性的高度樂觀與全面追價，意味市場尚未進入過度亢奮的末升段，降低短期形成泡沫化行情風險。換言之，當前市場疑慮不在基本面，在於短線進場價格風險，屬於典型的「不敢追高」，並非對前景轉為悲觀。

針對調查提及近期市場投機氛圍升溫，FOMO情緒帶動部分資金透過槓桿進場。法人指出，台股確實出現一定程度短線投機活動，但投機氣氛對多頭而言往往是助燃劑，對空頭才是助跌劑，本身並不易成為判斷多頭行情是否終結的關鍵因素。

法人認為，只要企業獲利持續上修、產業中長期趨勢未見反轉，長線資金通常不會因短線交易升溫而全面撤出，這仍是支撐台股偏多格局的核心基礎。

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