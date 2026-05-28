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台北COMPUTEX前夕哪些重點必看？ 大摩按讚台廠輝達供應鏈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台北國際電腦展登場前夕，摩根士丹利證券指出，市場聚焦輝達新一代Vera CPU與Rubin GPU平台。歐新社
台北國際電腦展登場前夕，摩根士丹利證券指出，市場聚焦輝達新一代Vera CPU與Rubin GPU平台。歐新社

台北國際電腦展登場前夕，摩根士丹利（大摩）證券指出，市場聚焦輝達NVIDIA）新一代Vera CPU與Rubin GPU平台。事實上，AI伺服器、CoWoS先進封裝與CPO技術將成為展會主軸，並看好台廠輝達供應鏈後市商機。

大摩大中華區半導體研究團隊主管詹家鴻分析，輝達新一代Vera CPU與Rubin GPU平台，被視為本屆展會最大焦點。其中，重點包括Rubin系列伺服器機櫃設計，涵蓋採用CPO延伸連接的Kyber GPU機櫃、LPU機櫃、Vera CPU機櫃、BlueField機櫃及NVSwitch機櫃等，核心目標皆在於降低未來AI工廠的單位Token成本。

其次，NVIDIA CPU商機同樣備受矚目，預估NVIDIA CPU相關市場規模可望達200億美元。供應鏈調查顯示，台積電（2330）已開始為Vera CPU配置更多CoWoS-R產能與3奈米晶圓產能。另外，市場亦高度關注Rubin GPU時程與Rubin Ultra封裝設計進度，包括Rubin GPU能否達成2.3kW的散熱設計功耗（TDP），以及Rubin Ultra是否採用每封裝4晶片（4-die per package）設計。

事實上，為了滿足AI GPU與CPU的強勁需求，詹家鴻透露，台積電已調整擴產策略，決定進一步擴張AP7廠的CoWoS產能，預計台積電將把2027年的CoWoS產能預估值從原本的每月17萬片（kwpm）大幅拉升至20萬片。

台廠中，大摩持續看好NVIDIA供應鏈、亞洲半導體供應鏈獲利展望同步樂觀，除台積電、聯電（2303）外，京元電子（2449）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、穎崴（6515）、信驊（5274），皆為「優於大盤」評等；萬潤（6187）則被調升目標價，由1,280元上調至1,580元，主因CoWoS產能建置強勁；ASIC需求快速成長，世芯-KY（3661）、創意（3443）；在光通訊與共同封裝光學（CPO）領域，同步看好上詮（3363）、奇景光電。

針對萬潤營運前景，詹家鴻分析，萬潤受惠於台積電、日月光與矽品等半導體封測大廠積極擴產，預期2026年CoWoS相關營收將躍升至萬潤總營收的75%，聚焦於供應先進封裝中的oS（晶圓對基板）端設備。

此外，共同封裝光學（CPO）領域，萬潤亦展現強大的卡位實力，目前已順利切入輝達CPO供應鏈，供應光纖陣列單元（FAU）與光學引擎的耦合設備，以及FAU AOI自動光學檢測設備。

詹家鴻預期，萬潤將在2026年下半年釋出更明確的CPO營收細節，並預估CPO業務將成為萬潤的第二條成長曲線，於2026、2027、2028年分別貢獻總營收達13%、21%、28%。

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