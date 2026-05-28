美PCE符合市場預期…台指期夜盤震盪上衝 分析師示警盤中波動恐擴大

美國最新4月個人消費支出（PCE）符合市場預期。台指期夜盤28日以43,964點開高後，盤中走勢持續呈現震盪向上格局。截至晚間9點10分，台指期夜盤報44,405點、漲566點、漲幅1.2%；盤中最高暫達44,494點，表現強勢。

美國4月個人消費支出（PCE）物價指數年增率升至3.8%，符合市場預期。永豐期貨表示，目前盤勢較偏向高檔，基本面並未惡化。以現階段位置來看，回測月線反而是較健康的走法，由於季線乖離仍偏大，在沒有景氣衰退或重大系統性風險的情況下，指數直接修正至季線的可能性並不高。

此外，下周雖仍有COMPUTEX題材撐盤，但市場節奏已明顯從先前全面噴出的急攻行情，逐步轉向高檔震盪與族群輪動。即使周末突然傳出美伊協議等利多消息，也未必能立即扭轉這波修正，因為昨晚夜盤其實已經示範，當市場普遍認為漲幅過大時，再好的消息，也可能只是成為大戶調節持股的契機。

富邦期貨分析師曹富凱表示，從盤面結構觀察，人工智慧相關族群依舊扮演領漲核心，帶動整體市場信心回溫。國際科技龍頭持續強調台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位，使資金對於半導體與高階製造產業的長期成長性更具信心。

曹富凱分析，在資金面部分，國際資金持續回流風險性資產市場，帶動主要股市維持高檔震盪。台股作為全球科技供應鏈的重要環節，在全球資產配置中的地位持續提升，也進一步吸引長期資金布局。整體多方結構尚未出現明顯鬆動跡象，顯示行情仍具延續性。

技術面來看，曹富凱補充，台指期在突破整數關卡之後，短線支撐力道明顯增強，市場追價意願升溫。不過由於指數已處相對高位，盤中波動可能擴大，投資人仍需留意短線震盪風險。若後續成交量能持續放大，將有利於多頭延伸，進一步挑戰更高區間。