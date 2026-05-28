台積電震盪收跌、鉅額交易卻點燈亮起「兩盞新高價」 台股有望衝上4萬5千點

台積電（2330）經歷長達一個月的盤整後，於28日早盤強勢發動攻勢，股價跳空飆上2,360元歷史新高，市值也一度改寫紀錄突破61兆元大關，最高觸及61.2兆元。

不過早盤時傳出美伊情勢突發升溫，引發高檔調節賣壓湧現，外資逢高翻臉轉向賣超7,078張，導致台積電股價盤中翻黑，終場飲恨下跌5元，收在2,295元。雖然集中市場收盤未能守住高點，但鉅額交易市場卻傳出捷報。

根據臺灣證券交易所資料顯示，台積電28日鉅額交易爆出歷史新高與次高紀錄。歷史最高價2,442元出現20張配對成交、歷史次高價2,369.5元出現30張配對成交。

28日台積電總計出現14筆鉅額交易，成交量為1,195張，總成交金額27.3億元。雖然平均成交價落在2,284.8元，略低於28日收盤價，但其中有高達9筆配對的成交價格都站穩在2,300元之上，明顯高於28日收盤表現。

法人指出，若以28日台積電收盤價2,295元與鉅額交易最高價2,442元相比，意味著台積電未來仍有147元的上漲空間。此價差預計可潛在貢獻台股加權指數近1,200點。在多頭再度作價「仙人指路」的效應下，短線加權指數有機會上看44,817點，並進一步向45K（45,000點）大關發起進攻。