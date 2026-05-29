就市論勢／被動元件、PMIC 前景佳

盤勢分析

儘管市場對聯準會降息預期顯著降溫，今年不降息可能性最高，但並不代表資金面將趨於緊縮，預期聯準會與美國財政部仍握有充足工具應對市場變化，加上地緣政治衝突影響逐漸鈍化，綜合考量總體經濟、企業獲利與市場評價，雖然短期波動難免，但整體趨勢仍偏向樂觀，維持震盪向上格局。

下半年需觀察美國期中選舉不確定性、美伊戰爭後續發展，雖說對股市影響鈍化，但仍可成為未來美國政治攻防議題之一，另外也須留意新任聯準會主席政策與對市場溝通風格。

在企業獲利方面，目前需求與訂單表現良好，關鍵在於供應鏈能否順利交貨，若出現缺料而出貨不順，影響利潤及營收入帳時間，恐造成股價波動。

整體而言，持續上修基本面為股市帶來支撐，可把握每一次地緣政治、兩黨間紛爭提供的進場機會。

台灣方面，AI受惠族群亦顯著擴大，CPU、被動元件及PMIC等新興受惠族群啟動漲價周期，多點開花更有助指數健康上漲，關注焦點仍會以下半年訂單及營收增速加快的半導體供應鏈。

投資建議

建議短線留意第3季因交付不確定性與地緣政治不確定性帶來的波動，逢回分批布局基本面穩健個股；中長線持續聚焦AI趨勢，優先選擇具交付能力、訂單能見度高及具漲價動能的中上游與半導體供應鏈。