聽新聞
0:00 / 0:00
就市論勢／被動元件、PMIC 前景佳
盤勢分析
儘管市場對聯準會降息預期顯著降溫，今年不降息可能性最高，但並不代表資金面將趨於緊縮，預期聯準會與美國財政部仍握有充足工具應對市場變化，加上地緣政治衝突影響逐漸鈍化，綜合考量總體經濟、企業獲利與市場評價，雖然短期波動難免，但整體趨勢仍偏向樂觀，維持震盪向上格局。
下半年需觀察美國期中選舉不確定性、美伊戰爭後續發展，雖說對股市影響鈍化，但仍可成為未來美國政治攻防議題之一，另外也須留意新任聯準會主席政策與對市場溝通風格。
在企業獲利方面，目前需求與訂單表現良好，關鍵在於供應鏈能否順利交貨，若出現缺料而出貨不順，影響利潤及營收入帳時間，恐造成股價波動。
整體而言，持續上修基本面為股市帶來支撐，可把握每一次地緣政治、兩黨間紛爭提供的進場機會。
台灣方面，AI受惠族群亦顯著擴大，CPU、被動元件及PMIC等新興受惠族群啟動漲價周期，多點開花更有助指數健康上漲，關注焦點仍會以下半年訂單及營收增速加快的半導體供應鏈。
投資建議
建議短線留意第3季因交付不確定性與地緣政治不確定性帶來的波動，逢回分批布局基本面穩健個股；中長線持續聚焦AI趨勢，優先選擇具交付能力、訂單能見度高及具漲價動能的中上游與半導體供應鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。