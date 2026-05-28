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台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

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台股跌620點外資賣超386億！群創遭提款狂賣28.9萬張 這2檔ETF也遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股28日高低點震盪1,717.73點，振幅3.88%，終場收在43,636.44點，失守44,000點，下跌620.36點，三大法人同步賣超，外資賣超386.83億元，統計外資賣超前十名個股，群創（3481）遭外資狂賣28萬9,338張，高居外資賣超第一名，00981A、00403A則分居外資賣超第二名、第三名。

台股早盤以44,240.8點開低，下跌16點，指數開低後往上拉升，一度衝達44,954.09點，上漲697.29點，再創歷史新高，但受美國與伊朗再度交火，國際油價應聲大漲的衝擊，午盤後出現急殺，一度下滑至43,236.36點，重挫1,020.44點，失守44,000點關卡。

台股終場收在43,636.44點，跌幅1.4%，成交量1.59兆元，三大法人賣超604.81億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超386.83億元，投信賣超67.59億元，自營商賣超（合計）150.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.33億元，自營商（避險）賣超103.05億元。

統計外資賣超前十名個股，群創高居外資賣超第一名，接下來則是兩檔主動式ETF，賣超主動統一台股增長（00981A）93,498張，賣超主動統一升級50（00403A）達80,093張，另外，華邦電（2344）也遭外資賣超51,734張。

不過，同屬記憶體股的力積電（6770）、旺宏（2337）、南亞科（2408）則是外資買超前三名個股，另外，外資還大買富邦金（2881）、國泰金（2882）、京元電子（2449）、仁寶（2324）、鴻海（2317）等。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

群創 外資 台股 00981A主動統一台股增長 00403A主動統一升級50

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