台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

台股28日出現戲劇化走勢，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%，終場收43,636.44點，跌幅1.4%。由成交量、成交值排行來看，記憶體是少數同步上漲的族群。籌碼面上，外資也大買力積電（6770）12萬張，旺宏（2337）8.1萬張，南亞科（2408）6.2萬張。

28日成交量前十名分別為群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、力積電、友達（2409）、主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）、華邦電（2344）、元大台灣50正2（00631L）、彩晶（6116）、凱基台灣TOP50（009816）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、南亞科、聯發科（2454）、群創、聯電、力積電、華邦電、旺宏、力成（6239）、華通（2313）。值得注意的是，前十名有五檔都是記憶體，力成首度進榜，為記憶體封測股，而南亞科、力積電、旺宏、力成都收漲。

28日台股下挫620.36點，加權指數漲點多由記憶體和被動元件所貢獻，南亞科為貢獻大盤點數第一名，貢獻13點，力積電為第二名，貢獻8點。

力積電今年參加COMPUTEX，將以「3D AI Foundry」為主題，展示涵蓋3D WoW DRAM堆疊技術，以及 IPD（Si-Cap）、Interposer 等先進封裝關鍵零組件。力積電指出，透過3D AI DRAM與邏輯晶片整合技術，可有效縮短資料傳輸路徑、提升整體運算效率，並降低系統功耗，為AI應用帶來更高效能與更佳能源效率。

法人分析，力積電積極切入3D AI Foundry市場，其中，12吋IPD產品已通過國際大廠認證，並於第2季開始放量備貨，將應用於EMIB先進封裝。法人研判，2027年下半年月投片需求有機會逼近1萬片，成為未來重要成長引擎之一。

力積電今大漲7.89%，收80.7元，突破前高，並爆出超過73萬張大量。