快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股今（28）日出現戲劇化走勢，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%，終場收43,636.44點，跌幅1.4%。中央社
台股今（28）日出現戲劇化走勢，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%，終場收43,636.44點，跌幅1.4%。中央社

台股28日出現戲劇化走勢，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%，終場收43,636.44點，跌幅1.4%。由成交量、成交值排行來看，記憶體是少數同步上漲的族群。籌碼面上，外資也大買力積電（6770）12萬張，旺宏（2337）8.1萬張，南亞科（2408）6.2萬張。

28日成交量前十名分別為群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、力積電、友達（2409）、主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）、華邦電（2344）、元大台灣50正2（00631L）、彩晶（6116）、凱基台灣TOP50（009816）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、南亞科、聯發科（2454）、群創、聯電、力積電、華邦電、旺宏、力成（6239）、華通（2313）。值得注意的是，前十名有五檔都是記憶體，力成首度進榜，為記憶體封測股，而南亞科、力積電、旺宏、力成都收漲。

28日台股下挫620.36點，加權指數漲點多由記憶體和被動元件所貢獻，南亞科為貢獻大盤點數第一名，貢獻13點，力積電為第二名，貢獻8點。

力積電今年參加COMPUTEX，將以「3D AI Foundry」為主題，展示涵蓋3D WoW DRAM堆疊技術，以及 IPD（Si-Cap）、Interposer 等先進封裝關鍵零組件。力積電指出，透過3D AI DRAM與邏輯晶片整合技術，可有效縮短資料傳輸路徑、提升整體運算效率，並降低系統功耗，為AI應用帶來更高效能與更佳能源效率。

法人分析，力積電積極切入3D AI Foundry市場，其中，12吋IPD產品已通過國際大廠認證，並於第2季開始放量備貨，將應用於EMIB先進封裝。法人研判，2027年下半年月投片需求有機會逼近1萬片，成為未來重要成長引擎之一。

力積電今大漲7.89%，收80.7元，突破前高，並爆出超過73萬張大量。

力積電 台股 友達 記憶體 群創

延伸閱讀

在AI時代找到新位置！群創、華邦電、聯電同飆漲停 做對什麼？

爆近期最大成交量1.59兆！台股上沖下洗跌620點 三大法人賣超604億

外資買超逾381億元 布局主動式ETF、調節友達

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

相關新聞

爆近期最大成交量1.59兆！台股上沖下洗跌620點 三大法人賣超604億

台股28日出現戲劇化走勢，一度上漲近700點，衝上44,954.09點，但午盤變盤開殺，最低重挫1,020.44點，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%。終場收43,636.44點，跌幅1.4%，失守44,000點整數關卡，並爆出近期最大成交量1.59兆，三大法人賣超604.81億元。

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

台股28日收盤下跌620.36 點，終場以43,636.44點作收，成交量1兆5,904.76億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌5元，跌幅0.22%。

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

台股28日出現戲劇化走勢，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%，終場收43,636.44點，跌幅1.4%。由成交量、成交值排行來看，記憶體是少數同步上漲的族群。籌碼面上，外資也大買力積電（6770）12萬張，旺宏（2337）8.1萬張，南亞科（2408）6.2萬張。

台股掀1,700點巨浪！封測「技能滿點」變身避風港 南茂噴11萬張鎖漲停

台股28日高低震盪超過1,700點，多數電子股在賣壓衝擊下翻黑，但封測族群仍有部分個股逆勢成為盤面抗震焦點。

美國與伊朗再交火衝擊台股跳水 分析師竟說這些族群可以買…

台股28日盤中一度衝達44,954.09點，但受到美國與伊朗再度交火，國際油價強漲的影響，午盤後跳水急殺，重挫逾千點；證券分析師強調，非經濟因素影響台股下挫，這時候可以擇優布局，看好玻璃基板設備、被動元件、矽晶圓、面板及關稅受惠的汽車族群。

台股創盤中新高後下殺「高低震盪1,577點」 法人：多頭過熱但未轉空

美股四大指數27日漲多跌少，不過費半指數下跌1.3%。台股28日開高殺低，盤中最高上漲697點至44,954點，再創盤中新高，直逼45K大關。然而受到美伊衝突升溫影響，11點後賣壓明顯出籠，指數一路下殺，盤中最低下跌879點至43,376點。上下震盪高達1,577點。台積電（2330）盤中最高上漲60元至2,360元，最低下跌25元至2,275元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。