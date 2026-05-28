快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

爆近期最大成交量1.59兆！台股上沖下洗跌620點 三大法人賣超604億

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股28日出現戲劇化走勢，一度上漲近700點，衝上44,954.09點，但午盤變盤開殺，最低重挫1,020.44點，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%。終場收43,636.44點，跌幅1.4%，失守44,000點整數關卡，並爆出近期最大成交量1.59兆，三大法人賣超604.81億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超386.83億元，投信賣超67.59億元，自營商賣超（合計）150.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.33億元，自營商（避險）賣超103.05億元。

美國那斯達克、標普500期貨指數忽然開跌，美國公債也下跌，台股連帶一同重挫，但台積電（2330）相對平穩，收2,295元，僅小跌0.22%。但其餘權值股跌勢較重，聯發科（2454）收4,410元，下跌近5%，台達電（2308）收2,390元，跌幅5.16%，智邦（2345）下跌約7%。

雖然28日震盪劇烈，但上市櫃漲停仍有67家，上市類股指數表現較強的紡織、汽車、數位雲端。美國將調降對台灣汽車零件、木材、木料及木製衍生產品課徵的產業關稅，相關商品的合併稅率上限將設為15%，並回溯至5月1日起生效。汽車股高達十檔漲停，其中東陽（1319）、倉佑（1568）、耿鼎（1524）、堤維西（1522）、巧新（1563）、麗清（3346）更是直接跳空漲停。

紡織股新纖（1409）受惠合資公司新碩的產-品電子級雙氧水打入全球最大晶圓廠供應鏈，股價衝漲停至20.75元。遠東新（1402）27日重挫跌停，今反彈大漲逾5%。

電子股部分，以記憶體、被動元件相對抗跌，力積電（6770）上漲逾7%，收80.7元，創波段新高；南亞科（2408）上漲逾3%，旺宏（2337）上漲逾2%。被動元件國巨*（2327）仍上漲逾5%，華新科（2492）漲約8%，凱美（2375）、聚鼎（6224）等維持漲停。

三大法人 台股 自營商

延伸閱讀

台股站上4萬4千點、爆出1.55兆元成交量 三大法人買超307億元

外資買超381億元 主動式及高股息ETF最受青睞、00403A高居買超冠軍

美國與伊朗再交火衝擊台股跳水 分析師竟說這些族群可以買…

台積電早盤衝2,360元天價！台股開低秒翻紅漲逾650點創高 劍指45K

相關新聞

爆近期最大成交量1.59兆！台股上沖下洗跌620點 三大法人賣超604億

台股28日出現戲劇化走勢，一度上漲近700點，衝上44,954.09點，但午盤變盤開殺，最低重挫1,020.44點，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%。終場收43,636.44點，跌幅1.4%，失守44,000點整數關卡，並爆出近期最大成交量1.59兆，三大法人賣超604.81億元。

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

台股28日收盤下跌620.36 點，終場以43,636.44點作收，成交量1兆5,904.76億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌5元，跌幅0.22%。

台股掀1,700點巨浪！封測「技能滿點」變身避風港 南茂噴11萬張鎖漲停

台股28日高低震盪超過1,700點，多數電子股在賣壓衝擊下翻黑，但封測族群仍有部分個股逆勢成為盤面抗震焦點。

美國與伊朗再交火衝擊台股跳水 分析師竟說這些族群可以買…

台股28日盤中一度衝達44,954.09點，但受到美國與伊朗再度交火，國際油價強漲的影響，午盤後跳水急殺，重挫逾千點；證券分析師強調，非經濟因素影響台股下挫，這時候可以擇優布局，看好玻璃基板設備、被動元件、矽晶圓、面板及關稅受惠的汽車族群。

台股創盤中新高後下殺「高低震盪1,577點」 法人：多頭過熱但未轉空

美股四大指數27日漲多跌少，不過費半指數下跌1.3%。台股28日開高殺低，盤中最高上漲697點至44,954點，再創盤中新高，直逼45K大關。然而受到美伊衝突升溫影響，11點後賣壓明顯出籠，指數一路下殺，盤中最低下跌879點至43,376點。上下震盪高達1,577點。台積電（2330）盤中最高上漲60元至2,360元，最低下跌25元至2,275元。

影／台股屢爆大量創新高 童子賢：本益比還在合理範圍

和碩今天舉行股東會，通過2025年財報及股利，配發股息4元。針對未來的營運展望，和碩表示隨著AI領域不斷突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期未來幾年和碩在伺服器、車用、網通等產品線上，都將展現良好的成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。