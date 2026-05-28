爆近期最大成交量1.59兆！台股上沖下洗跌620點 三大法人賣超604億

台股28日出現戲劇化走勢，一度上漲近700點，衝上44,954.09點，但午盤變盤開殺，最低重挫1,020.44點，高低點相差1,717.73點，振幅3.9%。終場收43,636.44點，跌幅1.4%，失守44,000點整數關卡，並爆出近期最大成交量1.59兆，三大法人賣超604.81億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超386.83億元，投信賣超67.59億元，自營商賣超（合計）150.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.33億元，自營商（避險）賣超103.05億元。

美國那斯達克、標普500期貨指數忽然開跌，美國公債也下跌，台股連帶一同重挫，但台積電（2330）相對平穩，收2,295元，僅小跌0.22%。但其餘權值股跌勢較重，聯發科（2454）收4,410元，下跌近5%，台達電（2308）收2,390元，跌幅5.16%，智邦（2345）下跌約7%。

雖然28日震盪劇烈，但上市櫃漲停仍有67家，上市類股指數表現較強的紡織、汽車、數位雲端。美國將調降對台灣汽車零件、木材、木料及木製衍生產品課徵的產業關稅，相關商品的合併稅率上限將設為15%，並回溯至5月1日起生效。汽車股高達十檔漲停，其中東陽（1319）、倉佑（1568）、耿鼎（1524）、堤維西（1522）、巧新（1563）、麗清（3346）更是直接跳空漲停。

紡織股新纖（1409）受惠合資公司新碩的產-品電子級雙氧水打入全球最大晶圓廠供應鏈，股價衝漲停至20.75元。遠東新（1402）27日重挫跌停，今反彈大漲逾5%。

電子股部分，以記憶體、被動元件相對抗跌，力積電（6770）上漲逾7%，收80.7元，創波段新高；南亞科（2408）上漲逾3%，旺宏（2337）上漲逾2%。被動元件國巨*（2327）仍上漲逾5%，華新科（2492）漲約8%，凱美（2375）、聚鼎（6224）等維持漲停。