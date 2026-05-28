快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股28日收盤下跌620.36 點，終場以43,636.44點作收。（本報系資料庫）
台股28日收盤下跌620.36 點，終場以43,636.44點作收。（本報系資料庫）

台股28日收盤下跌620.36 點，終場以43,636.44點作收，成交量1兆5,904.76億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌5元，跌幅0.22%。

台股今日早盤攻到44,954點創新高，距45,000點僅差約6點；不過，投資人居高思危的追價意願降低，賣壓也隨之湧出，盤爭跌破平盤，指數高低振盪約1500點，記憶體族群擔當多頭人氣。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）、力成（6239）、頎邦（6147）、愛普*（6531）、南茂（8150）、英業達（2356）及華東（8110）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、聯發科（2454）、聯電（2303）、華邦電（2344）、華通（2313）、穩懋（3105）、欣興（3037）、台達電（2308）、創意（3443）、日月光投控（3711）、南電（8046）及光寶科（2301）。

群益投顧表示，大盤指數小幅修正一天隨即創高，技術面延續多頭趨勢，短期均線轉弱之前仍有利族群輪動，惟須提防震盪勿過度追高。續以盤面熱門股為主，依據短線技術面變化換股偏多操作。

美國今晚將公布4月PCE，美伊戰爭帶動油價大幅上漲，繼先前CPI、PPI強勁表現之後，市場更關注這個Fed偏好的通膨指標是否同樣升溫，目前市場預估4月PCE將由3月的年增3.5%攀升至3.8%，創近三年新高，核心PCE則由年增3.2%上升至3.3%。

台積電 台股 英業達

延伸閱讀

台積電走揚30元推升台股收漲731點站上44K 股后穎崴漲停邁向萬元股

台積電早盤衝2,360元天價！台股開低秒翻紅漲逾650點創高 劍指45K

台積電翻黑！台股半小時強震逾千點 權值股高檔換手壓力升高

台股創盤中新高後下殺「高低震盪1,577點」 法人：多頭過熱但未轉空

相關新聞

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

台股28日收盤下跌620.36 點，終場以43,636.44點作收，成交量1兆5,904.76億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌5元，跌幅0.22%。

影／台股屢爆大量創新高 童子賢：本益比還在合理範圍

和碩今天舉行股東會，通過2025年財報及股利，配發股息4元。針對未來的營運展望，和碩表示隨著AI領域不斷突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期未來幾年和碩在伺服器、車用、網通等產品線上，都將展現良好的成長動能。

台股狂震1500點卻閃見53千金！環球晶叩關千元 外資卡位哪些矽晶圓？

台股28日追隨美股創高，權王台積電飆上2,360元新天價，帶動大盤一度強漲近700點、衝上44,954.09點。惟盤中受美股期指急殺拖累，集中市場指數一度高低劇烈震盪近1,600點，但矽晶圓龍頭環球晶早盤強勢觸及1,020元漲停價，不僅敲開千元俱樂部大門，更讓台股閃現「53 千金」的歷史新紀錄，引領矽晶圓族群成為盤面抗震焦點之一。

台股午盤跳水 台積電翻黑、聯發科重跌逾6%

台股28日早盤一度大漲近700點，但午盤出現急殺，一度重挫878.56點，台積電創高後翻黑，聯發科大跌逾7%，台達電下跌逾4%，智邦重挫逾7%。

跟著ADR飆 台積電衝上天價2,360元、市值61.2兆

台積電（2330）ADR周三上漲2.52%，收在歷史新高422.73美元，台積電28日同步飆天價，早盤以2,350元開高後一度衝達2,360元，大漲60元，創歷史新高，市值增至61.2兆元。

台積電早盤衝2,360元天價！台股開低秒翻紅漲逾650點創高 劍指45K

美股三大指數昨夜聯袂創高、台積電（2330）ADR漲2.52%，帶動台指期夜盤率先站上45,000關。台股28日開低16點、報44,240.8點，但在台積電以2,350元新天價開高領軍，日月光投控（3711）、台光電（2383）、南亞科（2408）、鴻海（2317）等聯袂走強，大盤秒速翻紅急拉逾650點，再創新高。群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）交投火熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。