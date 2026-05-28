台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

台股28日收盤下跌620.36 點，終場以43,636.44點作收，成交量1兆5,904.76億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌5元，跌幅0.22%。

台股今日早盤攻到44,954點創新高，距45,000點僅差約6點；不過，投資人居高思危的追價意願降低，賣壓也隨之湧出，盤爭跌破平盤，指數高低振盪約1500點，記憶體族群擔當多頭人氣。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）、力成（6239）、頎邦（6147）、愛普*（6531）、南茂（8150）、英業達（2356）及華東（8110）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、聯發科（2454）、聯電（2303）、華邦電（2344）、華通（2313）、穩懋（3105）、欣興（3037）、台達電（2308）、創意（3443）、日月光投控（3711）、南電（8046）及光寶科（2301）。

群益投顧表示，大盤指數小幅修正一天隨即創高，技術面延續多頭趨勢，短期均線轉弱之前仍有利族群輪動，惟須提防震盪勿過度追高。續以盤面熱門股為主，依據短線技術面變化換股偏多操作。

美國今晚將公布4月PCE，美伊戰爭帶動油價大幅上漲，繼先前CPI、PPI強勁表現之後，市場更關注這個Fed偏好的通膨指標是否同樣升溫，目前市場預估4月PCE將由3月的年增3.5%攀升至3.8%，創近三年新高，核心PCE則由年增3.2%上升至3.3%。