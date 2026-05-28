電子股五窮六絕效應不明顯 法人喊買這幾檔股票

受惠人工智慧（AI）需求維持熱絡，緩解個人電腦、智慧手機拉貨動能減緩，法人預期，電子產業五窮六絕效應不明顯，多數廠商5月營收可維持前一月水準，僅部分系統組裝廠視AI伺服器出貨狀況，波動相對較大。

法人指出，近期持續建議買進評等個股包括聯詠（3034）、台積電（2330）、京元電子（2449）、力成（6239）、緯創（3231）、神達（3706）、勤誠（8210）、大聯大（3702）、台達電（2308）、新日興（3376）、瀚荃（8103）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、健鼎（3044）、國巨*（2327）、閎康（3587）、旺矽（6223）、聖暉*（5536）等。

AI對硬體供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，從記憶體、印刷電路板（PCB）、被動元件、電源晶片，及未來可能延續到矽晶圓，相關廠商依序拜AI需求推動，啟動供需吃緊與漲價市況循環，使電子股今年以來營收普遍有不錯表現。

大型投顧法人分析，目前電子產業出貨仍以AI較有持續動能，傳統個人電腦、智慧手機等提前拉貨動能可能步入尾聲，今年全年AI伺服器機櫃數有機會近倍數增長，觀察ODM廠營運延續年增幅度甚大狀況，消費端電子供應鏈部分， 記憶體合約價上漲仍至少延續到上半年。

由於記憶體漲幅愈演愈烈，相關DRAM模組及SSD模組採購成本大幅上揚，對於今年個人電腦及智慧手機成本已難由系統品牌廠自行吸收，新品漲價自第2季起開始影響需求，研究機構普遍預期今年相關需求年減預期持續擴大。

法人評估，記憶體價格持續上漲，帶動相關廠商後續獲利成長明顯，並逐步擴大到後段記憶體封測廠商，但仍以DRAM生產的晶圓廠最具持續力道。

展望今年，在下游系統與零組件業廠商中，目前仍看好AI伺服器為產業亮點， 相關組裝、ASIC、CCL、PCB、機殼、滑軌、散熱模組及半導體代工受惠與高階封測訂單溢出，仍為現階段主要法人推薦標的。