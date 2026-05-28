美國與伊朗再交火衝擊台股跳水 分析師竟說這些族群可以買…

台股28日盤中一度衝達44,954.09點，但受到美國與伊朗再度交火，國際油價強漲的影響，午盤後跳水急殺，重挫逾千點；證券分析師強調，非經濟因素影響台股下挫，這時候可以擇優布局，看好玻璃基板設備、被動元件、矽晶圓、面板及關稅受惠的汽車族群。

台股早盤以44,240.8點開低，下跌16點，指數開低後往上拉升，一度衝達44,954.09點，上漲697.29點，再創歷史新高，但盤中出現急殺，一度下滑至43,236.36點，下跌1,020.44點，失守44,000點關卡。

美國與伊朗正雖然針對結束戰爭進行談判，但雙方仍再度交火，美軍在28日凌晨對阿巴斯港（Bandar Abbas）一帶發動空中攻擊，伊朗革命衛隊（IRGC）也對科威特境內一座美軍空軍基地發動報復打擊。

另外，美國與伊朗對於如何重啟荷莫茲海峽仍然僵持不下，國際油價周四大漲逾3%，中東戰火再度衝擊台股的表現，中斷創高的攻勢，盤中跳水急殺。

證券分析師張陳浩認為，非經濟因素衝擊，造成股市下跌，反而可以擇優布局，看好具有漲價題材的族群，市場傳出已醞釀在6月漲價，包括第三代半導體、玻璃基板設備等，將是新的漲價概念股。

張陳浩指出，第三代半導體12吋矽晶圓傳出漲聲，外傳已通知下游廠商醞釀在6月1日調漲價格，中美晶（5483）、環球晶（6488）、合晶（6182）、台勝科（3532）都值得留意；另外，玻璃基板設備股則可以留意萬潤（6187）、辛耘（3583）、弘塑（3131）。

同樣具漲價題材的還有被動元件，張陳浩表示，國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）可以留意；另外，面板的轉型題材也在發酵，群創（3481）、友達（2409）各有轉型的本夢比題材，彩晶（6116）則是低股價淨值比個股；另外，美國將調降對台灣汽車零件等產品課徵的產業關稅，合併稅率上限將設為15%，張陳浩指出，相關的汽車股也可以布局，看好東陽（1319）、堤維西（1522）。

川普政府取消部分對台灣商品課徵的關稅，根據27日刊登於《聯邦公報》的公告，美國將調降對台灣汽車零件、木材、木料及木製衍生產品課徵的產業關稅，相關商品的合併稅率上限將設為15%，並回溯至5月1日起生效；汽車股28日強漲，東陽、倉佑（1568）、耿鼎（1524）、堤維西、巧新（1563）、麗清（3346）直接跳空漲停。