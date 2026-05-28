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台股創盤中新高後下殺「高低震盪1,577點」 法人：多頭過熱但未轉空

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股28日開高殺低，創盤中新高後下殺「高低震盪1,577點」。記者林俊良／攝影
台股28日開高殺低，創盤中新高後下殺「高低震盪1,577點」。記者林俊良／攝影

美股四大指數27日漲多跌少，不過費半指數下跌1.3%。台股28日開高殺低，盤中最高上漲697點至44,954點，再創盤中新高，直逼45K大關。然而受到美伊衝突升溫影響，11點後賣壓明顯出籠，指數一路下殺，盤中最低下跌879點至43,376點。上下震盪高達1,577點。台積電（2330）盤中最高上漲60元至2,360元，最低下跌25元至2,275元。

永豐期貨指出，昨日台股的強勢其實已經不是單純權值股撐盤而已，而是資金風險偏好全面升溫，明顯有軋空與追價味道，期貨盤中一度站上45,000點本身就代表市場對後續行情仍偏樂觀，現在的問題不是會不會再站上，而是何時重新站穩。

以目前國際資金環境來看，美股科技股維持高檔震盪，再加上外資在亞洲市場風險資產配置仍偏積極，台股短線很難直接轉空。昨日午盤後的壓回比較像典型的高檔獲利了結，尤其當沖與短波段資金在午盤看到期貨急拉後選擇先跑，造成賣壓瞬間擴大，但指數實際上並沒有出現結構性轉弱，反而是高檔震盪整理的味道比較濃。

永豐期貨表示，現在市場最大的問題就是乖離率，尤其月線乖離也已經進入過熱區，季線乖離也同步偏大，代表短線漲速遠高於均線跟上的速度，這種情況下就算基本面沒問題，技術面也會自然產生修正需求。

短線來看，月乖離修正幾乎是必然，只是修正方式未必一定是大跌，也可能是時間修正取代空間修正，指數在高檔區間來回震盪幾天，把過熱指標降下來後，後面還是有機會再往上挑戰新高。

台股 美股 台積電

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