影／台股屢爆大量創新高 童子賢：本益比還在合理範圍

和碩今天舉行股東會，通過2025年財報及股利，配發股息4元。針對未來的營運展望，和碩表示隨著AI領域不斷突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期未來幾年和碩在伺服器、車用、網通等產品線上，都將展現良好的成長動能。

和碩指出，去年已成功實現NVIDIA GB300 NVL72與HGX B300高階AI伺服器的規模化出貨，今年將持續推進AI Factory發展策略。未來隨著AI產品出貨規模擴大以及新平台推進，美國、亞洲、歐洲市場的業務將持續擴大。執行長鄧國彥指出，今年伺服器業務下半年展望正向，預期今年將較去年10倍速成長。為因應日漸成長伺服器業務，共同執行長鄭光志表示，和碩已確立四大伺服器的生意模式。

近期台灣股市屢爆大量創新高，引發股市是否過熱的質疑？董事長童子賢表示，自己很少評論股市，但以今年台股上市上櫃公司的獲利來看，台股的本益比目前位於22倍到28倍區間，還沒到28倍，還在合理範圍，童子賢說，AI的潮流不是一年兩年就會結束，目前還在百分之三十的階段。

和碩聯合科技今天舉行股東會，和碩董事長童子賢女兒、和碩董事童愛琳（右）出席。記者邱德祥／攝影