台股狂震1500點卻閃見53千金！環球晶叩關千元 外資卡位哪些矽晶圓？

台股28日追隨美股創高，權王台積電飆上2,360元新天價，帶動大盤一度強漲近700點、衝上44,954.09點。惟盤中受美股期指急殺拖累，集中市場指數一度高低劇烈震盪近1,600點，但矽晶圓龍頭環球晶早盤強勢觸及1,020元漲停價，不僅敲開千元俱樂部大門，更讓台股閃現「53 千金」的歷史新紀錄，引領矽晶圓族群成為盤面抗震焦點之一。

儘管大盤盤中受到美股期指急挫拖累，由原先大漲700點急轉直下，盤中一度重挫逾878點，台積電、聯發科、台達電、智邦、欣興等電子權值股紛紛翻黑，但矽晶圓族群在環球晶與嘉晶強勢撐盤下，仍積極重返高檔，展現族群資金凝聚力。

支撐買盤信心的關鍵，來自環球晶董事長徐秀蘭在股東會釋出的樂觀展望。她直言，今年景氣「比去年好非常多」，AI需求持續強勁之外，車用與工業應用也開始回溫，客戶拉貨態度轉趨積極，訂單能見度已看到第三季，12吋產能更維持滿載。

徐秀蘭指出，地緣政治、能源與運輸成本攀升，加上近年擴產後折舊壓力增加，公司正積極與客戶協商調漲價格，盼下半年售價能合理反映成本。

嘉晶董事長徐建華日前也釋出偏多訊號，表示下半年營運有望優於上半年，未來1至2年仍維持正向看法。目前已有重要客戶洽談2027、2028年新增產能，公司今年資本支出更將提高至原規劃約3倍，重點投入八吋設備與矽光子相關工具。

資深證券分析師指出，矽晶圓族群除受惠AI與半導體景氣回溫外，同時具備低軌衛星、太陽能與矽光子等題材，中美晶、環球晶、嘉晶、合晶與漢磊近期皆值得留意。

籌碼面也同步轉強。環球晶27日獲三大法人回補5297張，終止連8賣；合晶單日更獲外資大買16104張，三大法人合計買超逾2.1萬張；漢磊也獲外資回補6398張。

台股今日盤中雖遭逢亂流襲擊，但「53千金」紀錄的誕生與環球晶挑戰入主千金股，象徵著市場資金對半導體最上游材料的「實質重估」。隨著台勝科於今日召開法說會，漢磊、嘉晶、合晶也將在6月中旬接力召開股東會，這股由先進製程需求大擴張、甚至是車用與工業回溫所驅動的長線行情，也讓矽晶圓族群成為矚目焦點之一。