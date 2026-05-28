台股驚挫逾800點！拖累彩晶漲停打開 群創轉弱

台股28日再創歷史新高，但午盤出現急殺，大盤指數翻黑失守44,000點，一度下探43,378.24點，大跌878.56點，面板股表現略有不同，彩晶開高走高衝上漲停15.95元，強漲的攻勢引來市場高度關注與股友的熱烈討論，但隨著大盤翻黑，漲停一度打開但隨後快速再鎖住漲停，友達也一度翻黑，群創相對較弱。

彩晶近期股價走高，但外資昨日賣超彩晶20,473張，已連二賣，合計兩個交易日賣超54,773張，但早盤則是以14.7元開高後急拉到漲停15.95元，盤中成交量逾20萬張，隨著大盤急殺漲停打開，但快速再拉上漲停，排隊買單超過2萬 張。

彩晶股價一路從10元不到短短6個交易日衝達15.95元，漲幅62.24%，寫2022年3月以來的新高價，引來市場關注，投資人也熱烈討論。

友達早盤以21.9元開高後一度拉升至23.4元，盤中也跟著大盤急殺翻黑，但也快速再翻紅；群創早盤以50.2元平盤開出後一度拉升至52.2元，盤中則是翻黑， 在大盤急殺時一度下探至46.2元，盤中成交量逾95萬張，居個股成交量第一名。