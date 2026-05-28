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台積電翻黑！台股半小時強震逾千點 權值股高檔換手壓力升高

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
權值股走勢分歧，台積電仍力守紅盤，盤中小漲15元至2,315元，成為指數重要支撐。（路透）
權值股走勢分歧，台積電仍力守紅盤，盤中小漲15元至2,315元，成為指數重要支撐。（路透）

台股今（28）日早盤開高後賣壓浮現，加權指數一度由高點回落並翻黑，上午11時許下跌逾90點，來到44,162點附近，成交值逼近9,500億元。權值股走勢分歧，台積電仍力守紅盤，盤中小漲15元至2,315元，成為指數重要支撐；不過聯發科前波漲勢凌厲後出現回檔，早盤下跌225元至4,415元，跌幅近5%，日月光投控也由紅翻黑，顯示高檔權值股短線換手壓力升高。

盤面資金並未全面退潮，而是轉向具題材與基本面支撐的封測族群。力成延續強勢買盤，早盤再攻漲停至374.5元，成交量放大；南茂同樣鎖死漲停來到103元，成為封測與記憶體封測題材中最吸睛的焦點之一。

展望後市，AI基礎建設需求仍是支撐半導體鏈的主軸，封測族群除受惠記憶體景氣回升，也搭上先進封裝產能擴張趨勢。力成後續市場焦點在FOPLP布局與AI記憶體封測需求，南茂則受惠DRAM、DDR5與記憶體封測訂單動能延續。

不過，台股短線漲幅已大，今日盤中由高點急拉回，代表高檔震盪與獲利了結壓力同步升高。後續指數能否再攻高，仍須觀察台積電能否穩住高檔、聯發科與日月光是否止跌，以及強勢封測股在急漲後能否維持量能與買盤延續性。

台股 台積電 聯發科

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