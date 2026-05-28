台股激情該續抱還是抛？法人：AI競賽成台股長多 現在離場還太早

台股5月超狂！5月28日早盤離45,000點僅差6點左右，市值超越印度躍居全球第五大。市場關注這波行情究竟是價值重估，還是短線過熱。「鉅亨買基金」表示，全球科技巨頭正為搶占下一波科技革命主導權，積極擴大AI相關資本支出，這場「超級軍備競賽」不只是題材，更會轉化為實質訂單，流向掌握全球算力命脈的台灣供應鏈，挹注台股長期動能，投資人不宜因短線漲多而過早離場。

據市場最新預估，Meta、Google、Microsoft與Amazon四大雲端服務供應商（CSP）資本支出，將由2025年的3,761億美元，大幅增至2027年的6,973億美元。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，科技巨頭願意持續擴大投入，正是AI浪潮最具說服力的基本面證據，也代表這並非短暫的市場炒作。隨著AI需求逐步深化、資本支出持續攀升，台灣作為全球半導體與AI硬體供應鏈關鍵樞紐，將有望持續受惠，成為全球資金布局的重要受益市場。

面對市場對高利率與通膨風險的擔憂，張榮仁表示，高利率並不會讓企業停止投資，而是讓企業投資能力分化，其關鍵在資金運用效率。若投入資本報酬率（ROIC）高於加權平均資金成本（WACC），代表企業仍具投資價值，也更有能力延續支出。從財務數據來看，Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta與Oracle等科技龍頭仍維持高資本效率，並持續擴大資本支出，顯示即使利率維持高檔，這些科技巨頭仍有本錢持續投入AI相關基礎設施。

另外，張榮仁提到，AI發展並不只是一條半導體供應鏈，而是一套涵蓋雲端平台、資料中心、硬體設備與能源供應的完整系統。隨著資料中心規模快速擴張，市場焦點也正從晶片與伺服器，逐步延伸到電力供應是否穩定，以及能否快速接入電網。算力需求增加，最終都會轉化為實際用電需求；若缺乏足夠的發電容量、輸配電設備與備援系統，AI基礎建設速度也可能受到限制，電力正成為下一階段AI投資的重要關鍵。

展望後市，張榮仁認為，現階段AI投資主軸仍以資料中心、AI晶片、伺服器與雲端基礎設施擴張為核心，因此AI硬體供應鏈仍是最直接受惠方向。不過若拉長時間觀察，AI帶來的影響不會只停留在硬體端，未來用電需求、電網升級、儲能與能源管理的重要性將同步提升。建議投資人在掌握台股AI供應鏈機會的同時，也可納入電力基建型基金，布局發電、輸配電與儲能等中長期成長題材。