美調降汽車零組件關稅至15% 汽車股狂歡 10檔亮燈漲停

川普政府正取消部分對台灣商品課徵的關稅，根據27日刊登於《聯邦公報》的公告，美國將調降對台灣汽車零件、木材、木料及木製衍生產品課徵的產業關稅，相關商品的合併稅率上限將設為15%，並回溯至5月1日起生效。汽車股狂歡大漲，高達十檔漲停，其中東陽、倉佑、耿鼎、堤維西、巧新、麗清更是直接跳空漲停。

歷經兩個月溝通協調後，美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，近日將正式公告台美投資MOU所載明的非半導體232關稅優惠措施。此次調整內容包括汽車零組件稅率由原平均約26.71%降至15%。

行政院副院長鄭麗君表示，美方落實MOU中載明的非半導體232關稅優惠措施，將有助提升台灣相關產業海外競爭力，並進一步擴大布局美國市場。

汽車族群群起大漲慶賀，而倉佑已連續四根漲停，巧新三根漲停板，麗清為兩根漲停，東陽則是有超過1.6萬張漲停買單排隊等著買。

針對美方將台灣汽車零組件232關稅由27.5%調降至15%，東陽認為對台灣汽車零件產業具正面意義，過去一年，歐、日、韓等主要競爭國多已適用15%稅率，台灣則維持較高稅率，此次調整後，台灣汽車零件業者終於能與主要競爭對手回到較公平的競爭基礎。

東陽表示，第2、3季為汽車零組件傳統淡季，今年因關稅因素打亂市場節奏，第1季旺季時客戶下單謹慎，造成庫存水位極低，進入淡季時又因為庫存水位太低須回補，致需求不弱，今年可望淡季不淡。