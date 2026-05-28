美對台非半導體232關稅優惠上路 汽車零組件龍頭東陽領軍上演慶祝行情

美對台灣非半導體232關稅優惠上路，汽車零組件稅率比市場預期還低15%，汽車零組件28日上演慶祝行情，全球最大的AM塑膠龍頭大廠東陽（1319）領軍衝漲停亮燈鎖住，股價來到86.5元，其餘以外銷為主的堤維西（1522）、帝寶（6605）、巧新（1563）及虎山等等十多檔股票盤中都攻上漲停。

法人分析，美方最新公布台灣汽車零組件232關稅由原先約27.5%調降至15%，這個效益將在下半年顯現，有助於國內的汽車零組件毛利率直接攀升，全球競爭力大幅提升，業績將跟著出現想像空間；東陽等汽車零組件業都認為，對台灣汽車零件產業是非常有競爭力的好消息。

東陽表示，過去一年，歐、日、韓等主要汽車零件競爭國多已適用15%稅率，台灣則維持約27.5%，在市場競爭基礎上確實存在差異。此次稅率調整後，台灣汽車零件業者終於能與主要競爭對手回到較公平的競爭環境，對整體產業發展具有正面助益。

美國一直是東陽重要市場之一，此次關稅調降，有助降低客戶進口成本與營運壓力，對市場需求及後續接單動能皆有正面幫助，也有助提升台灣汽車零件產品在美國市場的競爭力。

東陽將持續專注本業競爭力，強化產品品質、研發能力與供應效率，並密切關注後續關稅、匯率及全球市場變化，穩健掌握市場機會。

東陽4月獲利自結數字繳出亮麗成績單，4月合併稅前淨利3.54億元，含匯兌損失4,642萬，稅前EPS 0.6元，創歷年同期第三高。累計前四個月自結累計合併稅前淨利15.43億元，累計稅前EPS 2.62元，創同期累計第三高。

法人也進一步指出，美國知名的保險公司State Farm持續擴大採用AM零組件，龐大的AM商機陸續浮現，銷美關稅降低之後，今年下半年的旺季可期，市場需求及旺季效應延續帶動，客戶下單意願逐漸提升，國內的汽車零組件東陽、堤維西、虎山等競爭力浮現。