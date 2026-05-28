跟著ADR飆 台積電衝上天價2,360元、市值61.2兆

台積電（2330）ADR周三上漲2.52%，收在歷史新高422.73美元，台積電28日同步飆天價，早盤以2,350元開高後一度衝達2,360元，大漲60元，創歷史新高，市值增至61.2兆元。

美股周三道瓊工業指數上漲182.6點，漲幅0.4%，收50,644.28點；標普500指數漲1.24點，漲幅0.02%，收7,520.36點；那斯達克指數漲18.55點，漲幅0.07%，收26,674.74點。費城半導體指數在周二創下歷史新高後，周三回落1.4%。

台積電ADR上漲2.52%，收在歷史新高，台積電早盤一開盤就衝上新高，以2,350元天價開出，盤中一度衝達2,360元，再寫歷史紀錄，領軍台股再往上衝新高。

摩根士丹利（大摩）首度在台北舉辦亞太AI峰會，27日峰會前表示，以台積電產能規劃作為觀察指標，預估明年AI半導體產業可望成長60%；只要企業明年成長動能在30%以上，目前20至30倍本益比仍屬合理。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2363.3億元到1兆2743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣31.7元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於65.5%到67.5%之間；營業利益率預計介於56.5%到58.5%之間。