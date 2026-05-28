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台積電早盤衝2,360元天價！台股開低秒翻紅漲逾650點創高 劍指45K

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台積電早盤衝2,360元天價！台股開低秒翻紅漲逾650點創高 劍指45K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電早盤衝2,360元天價，台股開低秒翻紅漲逾650點創高，劍指45K。圖/本報資料照片
台積電早盤衝2,360元天價，台股開低秒翻紅漲逾650點創高，劍指45K。圖/本報資料照片

美股三大指數昨夜聯袂創高、台積電（2330）ADR漲2.52%，帶動台指期夜盤率先站上45,000關。台股28日開低16點、報44,240.8點，但在台積電以2,350元新天價開高領軍，日月光投控（3711）、台光電（2383）、南亞科（2408）、鴻海（2317）等聯袂走強，大盤秒速翻紅急拉逾650點，再創新高。群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）交投火熱。

美股三大指數周三續創收盤新高，中東局勢降溫與油價重挫提振市場信心，資金轉進醫療與消費類股，晶片股則漲多回檔，拖累費半指數收黑。不過台股ADR全面收紅，台積電ADR漲2.52%、聯電（2303）大漲5.41%，帶動台指期夜盤續揚445點、收45,239點。

盤面上，五大權值股開盤跌多漲少。台積電開高50元、報2,350元，並拉升至2,360元歷史新天價，鴻海也開高在265元；但，台達電（2308）開低為2,485元、聯發科（2454）開低報4,620元、日月光投控開低報626元。不過日月光投控旋即翻紅漲逾3%。

類股方面，汽車、光電、半導體等漲幅居前，塑膠、油電燃氣、通信網路等相對疲弱。

回顧台股27日表現，集中市場指數上漲731.43點、收44,256.8點歷史新高，成交值也攀上1.55兆元，但整體下跌家數卻多於上漲家數。三大法人買超307.78億元，包括外資買超381.28億元，但投信賣超42.19億元、自營商賣超31.31億元。

法人指出，輝達財報再證AI需求火熱，搭配黃仁勳、蘇姿丰訪台效應，台股迅速重返多頭格局，短線仍偏強。不過高檔連兩日爆量、融資攀升與乖離擴大，震盪恐加劇，操作宜聚焦AI升級與低基期補漲族群，避免過度追價。

台積電 台股 台積電ADR

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