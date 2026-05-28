權民搶百萬／金管會主委彭金隆談權證市場 拚制度商品國際化

金管會主委彭金隆昨（27）日表示，台灣權證市場走過30年，儘管發展過程歷經不少挑戰，但如今權證交易量在全球市場已名列前茅。隨台股逐步成為國際級資本市場，下一步將持續推動市場制度與商品國際化，提升台灣資本市場競爭力。

經濟日報昨日舉辦「第16屆權民搶百萬」頒獎典禮，彭金隆出席致詞時表示，這是他上任後第三度參加該活動，自己第一次參加則是在第14屆，也見證權證市場持續成長。

他回憶，1997年自己還在財政部服務時，就曾在部長辦公室參與推動台灣第一檔權證上市。當時政府推動權證制度，背後的重要背景，就是1995年至1996年間，台灣推動「亞洲金融中心」政策，而權證正是其中重要的一環。

彭金隆表示，30年後回頭看，現在政府也正在推動台灣成為亞洲資產管理中心，某種程度上，與當年推動亞洲金融中心有相似脈絡。

他坦言，權證市場一路走來「風雨困難非常多」，但經過30年發展，如今台灣權證市場不論成交量或市場活絡度，在全球市場都已具一定地位，未來仍有很大發展空間。

他指出，台灣資本市場如今已成為「國際級資本市場」，金管會期勉臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心要扮演更積極角色，讓資本市場制度更健全、更國際化、更具前瞻性，也更符合國際級資本市場的條件與要素。

談到權證功能，彭金隆表示，當年引進權證時，市場普遍認為這是高風險、高槓桿的衍生性商品；但也正因具備這些特性，權證在資本市場中扮演重要角色。

他指出，權證除了能提升市場效率與流動性，也是重要避險工具，更具備價格發現功能，這些都是國際級資本市場不可或缺的一部分，也會伴隨資本市場持續成長。

彭金隆特別感謝券商長期投入權證發行與造市。他表示，「沒有券商的努力，就沒有今天的市場規模」，顯示市場發展有賴整體產業共同投入。

他強調，未來台灣若要成為真正的國際級資本市場，仍需要更多元金融商品與服務加入；期待權證市場與整體資本市場持續向前發展，讓市場更加健全成熟。