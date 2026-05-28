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權民搶百萬／證交所董事長林修銘：權證市場多元靈活

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
第16屆「權民搶百萬」競賽頒獎典禮，證交所董事長林修銘致詞。記者曾吉松／攝影
第16屆「權民搶百萬」競賽頒獎典禮，證交所董事長林修銘致詞。記者曾吉松／攝影

經濟日報主辦、已邁入第16屆的「權民搶百萬」權證競賽活動頒獎典禮昨（27）日盛大舉行。臺灣證券交易所董事長林修銘出席致詞時強調，這項活動不僅是一場競賽，更是深具意義的投資人推廣與成長教育。他特別向主辦單位經濟日報致上最高謝意，感謝長期以來對推動台灣金融教育的卓越貢獻。

林修銘指出，權證在台灣發展至今已將近30個年頭。近年來，證交所緊密配合主管機關，積極規劃並參與權證制度的優化與透明化改革。在各方戮力推動下，台灣權證市場展現前所未有的多元與靈活。

據統計，2025年台灣上市權證發行量已高達5.1萬檔，交易金額更是躍升至「全球第五大」。截至今年4月底，權證日均成交金額36.3億元也較去年同期大幅成長超過一倍，參與交易人數逼近11萬人也同步增長逾五成。這項亮眼的成績單，充分展現台灣資本市場的蓬勃活力與強大韌性。

「我們不只注重市場的重量，更重視品質的提升。」林修銘表示，為打造更健康的投資環境，證交所去年底推出「權證提早下市制度（俗稱殭屍權證退場機制）」，讓市場資金與商品結構更具效率。

此外，證交所也配合主管機關推動多項優化方案，包括提高發行人發行權證連結標的額度以及連結ETF權證行使比例、縮短處置股票無法發行權證期間等，並且積極辦理宣導說明會，透過這些制度精進與積極宣導，進一步強化權證市場運作效能。

面對地緣政治、國際利率波動等外部挑戰，林修銘認為，台灣股市憑藉著AI與科技產業的卓越表現，向全球市場展現高度韌性與信賴感。

他表示，在台股寫下亮眼表現同時，投資人的風險配置思考也愈來愈重要，權證正提供多元化的資產配置與避險工具。

為因應市場需求，證交所也於今年成立「金融商品部」，致力於呼應主管機關多元化金融商品的政策。

林修銘強調，台灣擁有世界級的科技產業與優秀企業，以此為基礎，證交所將針對不同投資人的需求，持續研發並推出更多元、創新的金融商品。他期許，在「創新與風險並進」前提下，台灣權證市場在產官學共同努力下，定能再創歷史新高峰。

權證 董事長

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