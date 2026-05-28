「權民搶百萬」投資盛事 寫兩大亮點

經濟日報第16屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮，昨（27）日盛大舉行。總計自去年10月起至今年3月底為止，為期半年賽事繳出極為亮眼成績單，「累積實動戶數」與「實動率」均較去年顯著成長，尤以實動率大幅提高近一成，顯示權證轉化為投資人的實質行動。

分析本屆參賽者表現，績效第一名投資人獲利金額高達2,968萬元，第二名亦達1,966萬元，總計八名投資人獲利超過千萬元，可見在操作得宜下，權證是值得參與的衍生性投資工具。

八大參與券商因積極投入，獲頒不同獎項，包括元大證券獲得「權民造市王」、中國信託證券為「權民驅動王」、台新證券為「權民創富王」、永豐金證券為「權民人氣王」。

兆豐證券獲得「權民躍動王」、國泰證券為「權民智能王」、凱基證券為「權民卓越王」、群益金鼎證券為「權民績效王」等。高市占率的八大券商與本報攜手 ，強強合作，推升台灣權證市場發展更上層樓。

經濟日報為推廣權證交易市場，首度於官網首頁導入「AI Chatbot」創新服務，讓投資人能透過智能化互動，輕鬆獲得精準的權證新聞推薦與QA知識，有效降低權證學習門檻。

除科技賦能，本屆活動機制也展現「永續與傳承」思維，特別新增「分享創富獎」與「迎新創富獎」，不僅鼓勵參賽者引領親友加入，更成功呼喚過去兩屆的「老朋友」重回市場，讓權證交易生態圈更趨熱絡。

此外，本屆「權民搶百萬」活動，獎金、獎品等獎項豐富，包括超商商品卡、百貨禮券、五星級酒店餐券與溫泉住宿券等，其中「月滿額獎」更送投資人前進東京觀看WBC經典賽，成功結合財經投資與全民運動盛事。