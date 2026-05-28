大摩按讚台灣AI關鍵角色

摩根士丹利（大摩）首度於台北舉辦亞太AI峰會，聚焦台灣高科技產業在AI供應鏈中的關鍵角色。大摩昨（27）日於AI峰會前夕指出，AI半導體產業仍處健康成長循環，隨全球雲端服務供應商持續加碼AI資本支出，台灣半導體供應鏈在先進製程、記憶體與高階封裝等領域的重要性持續提升。

大摩新任台灣區負責人邱慧平昨日指出，摩根士丹利首次舉辦亞太AI峰會，選擇在台北舉行，且時間在台北國際電腦展（Computex）前夕，是因為台灣在AI領域具有舉足輕重地位。

針對台灣半導體產業下半年及明年展望，大摩大中華區半導體研究團隊主管詹家鴻表示，AI半導體產業目前處於「健康供需平衡」狀態。各大雲端服務供應商（CSP）為搶占市占率，持續加碼AI投資，整體需求動能無虞；真正關鍵在於供給端能否有效承接需求及需求落地的速度。

相較短期爆發式成長，詹家鴻認為循序漸進的成長模式更健康。以台灣供應鏈而言，台積電（2330）產能規劃作為觀察指標，預估明年AI半導體產業可望成長60%。只要企業明年成長動能在30%以上，目前20至30倍本益比仍屬合理。

至於全球半導體供應鏈，大摩半導體研究團隊負責人摩爾（Joe Moore）表示，市場持續關注半導體供應鏈吃緊問題，代理人工智慧（Agentic AI）快速崛起，正進一步全面增加CPU需求。在供給吃緊下，企業正將部分資源由訓練轉向推論應用，且優先投入可直接產生營收的領域。

雖然當前記憶體供應極度短缺，但產業高度循環性特性並未改變，估計今年記憶體市場規模約達860億美元，遠高於去年的230億美元。客戶也開始擔憂2028年後能否取得足夠產能。目前市場簽訂長約（LTA）模式，已經逐漸納入預付款與託管資金機制，一旦市場轉為供過於求，價格可能快速修正，長約約束力也將同步下降。