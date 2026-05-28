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股東會行情＋電腦展題材助攻…台股飆 再創新天價新天量

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美日韓股創高帶動，加權指數昨（27）日開盤即狂飆千點，盤中最高攻上44,818點，終場收44,256點，大漲731點，成交金額1.63兆元，創下新天價與新天量。

在聯電（2303）、國巨（2327）等股東會釋出利多，股東會行情發飆，加上Computex開展進入倒數，法人看好台股多頭行情不變。

台股昨日創下的新紀錄，除了盤中高點、收盤新高與成交金額新天量，櫃買指數也以440.1點創新高。

總市值部分，集中市場144.3兆元、櫃買市場12兆元同締新猷。大型權值股則有聯發科（2454）、台達電（2308）股價創新高。

法人分析，受費半指數創高、美光股價強漲激勵，台股昨天強勢開高，除權值股台積電（2330）、聯發科、台達電、日月光投控（3711）上漲，權重不低的塑膠及金融股助攻，構成站穩44K的條件。盤中指數一度大漲近1,300點，午盤後雖漲勢收斂，終場仍漲1.68%，站上44,000點整數關卡。

從技術面看，凱基投顧表示，大盤均線、指標皆有利多頭，本周前兩個交易日成交金額站穩20日均量水準，昨天早盤量能一度過大，稍後獲得控制，最終成交金額增至1.63兆元，價量配合得宜，有利台股持續盤堅創高。

輝達台灣總部預計年底動工，近來話題不斷的輝達執行長黃仁勳喊話台北市長蔣萬安，表示輝達需要更多電力，機器人則是Computex重要亮點，法人看好今日電力相關與機器人族群可望再衝一波。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、永豐投顧總經理黃柏棠看法，台股基本面強勁且交易氛圍熱絡，預料仍有挑戰新高潛力。AI伺服器強勁需求及規格快速升級，讓先進製程半導體製造、先進封裝、記憶體、PCB、被動元件等領域，出現產能供不應求、價格一路走升局面。

另一方面，美股、台股企業獲利上修強度創下歷史紀錄，顯示AI算力需求真實驅動獲利，資金面寬鬆環境也為台股走勢增添柴火。

籌碼面部分，三大法人昨日共計買超台股307.7億元。其中外資買超381.2億元，連五個交易日買超，主要買超台積電、聯發科、台達電、力積電、鴻海（2317）等；投信結束連七個交易日買超，昨天賣超42.1億元，逢高獲利入袋；自營商賣超31.3億元。八大公股行庫逢高調節39.6億元。

台股 輝達 國巨

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