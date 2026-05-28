權民搶百萬 催生股市贏家

台灣權證市場發展逾20年，期間隨著政府政策大力支持、主管機關優化法規、發行商造市愈趨完善，已形成投資市場重要的「權（全）民運動」。 經濟日報開業界先河，自2009年舉辦「權民搶百萬」競賽以來，深受投資市場肯定，成為台灣權證市場中最受矚目的權證活動。

台新證董事長陳俊宏：擴大布局 完善服務

今年起，證券商業同業公會提出多項活絡市場措施，經主管機關核准後施行，包括建立不活絡權證提前下市機制、提高連結國內股票權證總發行額度、縮短處置股限制發行期間，以及調整ETF權證行使比例等。

相關制度改革，不僅有助提升市場流動性與造市效率，也進一步增加發行券商在產品設計與風險管理的彈性，讓市場供給更貼近投資人需求，進一步強化台灣權證市場的國際競爭力。

在此趨勢下，台新證券與元富證券今年4月完成整合，雙方長期累積的權證發行經驗、造市能力與客戶服務優勢，將形成更具規模與深度的綜效。合併後，台新證券將持續擴大權證業務布局，透過更完整的產品線、更穩定的流動性機制與更精準的市場策略，提供投資人更具競爭力與效率的交易選擇。

展望未來，台新證券將持續深化產品設計與投資條件，擴大符合市場交易需求的標的，積極拓展熱門個股以及涵蓋股、匯、債、貴金屬與能源等多元面向的ETF與指數權證商品，更將以專業研究、數位工具與市場服務，打造兼具深度、廣度與國際視野的權證平台。（廖賢龍）

兆豐證董事長陳佩君：掌握契機 助攻收益

兆豐證董事長陳佩君。兆豐證券／提供

今年3月以來，金融市場處於地緣政治風險及AI發展浪潮的多空拉鋸中，中東局勢因美國、以色列對伊朗發動戰爭陷入動盪局勢，荷莫茲海峽遭封鎖推升原油價格，引發對通膨再起的隱憂，市場更擔憂降息時程推遲，甚至有重啟升息討論。

然而，全球股市在AI產業快速發展及美股科技龍頭優異財報下屢創新高，加權指數5月突破4萬點大關，日成交量最高達1.5兆元大量，現貨市場蓬勃發展也帶動上市、櫃權證的累積交易人數達16.5萬人，較去年同期增加62%，顯示台灣投資人已能充分利用權證投入金額低、高槓桿商品特性，積極參與上漲行情。

兆豐證券為滿足投資人槓桿交易需求，隨AI發展進程機動發行相關標的權證，造市時採取掛單數量充足、價格穩定的報價策略，讓投資人能以合理的價格快速進出。考量今年許多新手加入權證投資行列，兆豐證券也會更用心投入權證投資教育工作，讓投資人充分了解權證報價方式與操作要訣。

兆豐證券也掌握市場契機，推出連結台股的固定配息記憶出場商品（FCN），提供投資人資產配置強化收益新選擇。（魏興中）

群益金鼎證總經理李文柱：三項優勢 靈活參與

群益金鼎證總經理李文柱 群益金鼎證券／提供

台股4月站上4萬點後，市場資金更集中於特定主流族群。投資人除關注產業趨勢，也更重視進出效率與交易節奏，透過權證可靈活參與市場主流題材，帶動權證市場交易需求提升。

台灣權證市場制度與交易機制成熟，結合造市商報價制度與資訊揭露平台，投資人可快速查詢履約價格、剩餘天期等重要資訊，提升商品透明度與交易便利性。隨市場交易節奏加快，投資人對投資工具選擇也更重視效率與靈活性，權證應用將持續提升。

近期市場快速輪動，權證商品具備三項優勢。第一、題材輪動快速，權證有助提升交易效率：近期AI、記憶體、散熱與高速傳輸等族群輪動速度加快，投資人可透過權證更靈活參與市場主流題材，提升短中期策略操作效率。

第二、商品選擇多元，有助聚焦特定族群：權證連結標的涵蓋半導體、金融等熱門族群，投資人可依不同產業趨勢與市場觀點，布局適合的商品；第三、資訊透明度高，有助強化判斷依據：台灣權證市場已建立完整資訊揭露制度，投資人可查詢價格條件、到期期間與相關規格，搭配券商研究與篩選工具，有助提升交易判斷效率。（何佩儒）

凱基證總經理林志宏：資訊透明 指引投資

凱基證總經理林志宏 凱基證券／提供

台股在今年初穩定站上3萬點大關後，又迅速飛奔4萬點。面對科技產業輪番表現的時局，現下流行的投資觀念是，在持有股票投資組合時，同時進行短期的「權證」商品配置，以「槓桿特性」來加速獲利、放大投資成果。

權證商品另一重要特色，就是投資門檻極低，僅需小部位資金就可進行布局，參與大行情，且多空皆宜，因此也成為多數投資人都可考慮投資的標的。

凱基證券多年來透過積極的發行策略，提供投資人多樣化投資選擇，在發行檔數與交易市占率上，皆具市場領先地位，2025年共發行約11,000檔權證，持續積極滿足股票族及小資族提升獲利的投資需求。

權證商品具有選擇權的特性，且由發行商負責造市以提供流動性，投資實務經常發生投資人在一知半解的情況下就進場，在不了解商品特性與造市規則的情況下，容易誤解商品或發行券商。

凱基證券致力於推廣正確的權證知識與投資概念，並於凱基權證網設置「權證資訊透明專區」，讓投資人可以直接查詢凱基權證的造市價格，並提醒各種特殊市況，讓投資人避開不必要的風險。（盧宏奇）

中國信託證總經理林佳興：深度分析 緊扣趨勢

中國信託證總經理林佳興。中國信託證券／提供

近年在全球地緣政治風險、AI產業供應鏈持續走強，以及聯準會（Fed）貨幣政策與通膨走勢等多重因子交織下，投資智慧格外受到考驗。在零股交易與各類ETF大行其道的同時，台灣權證市場近年也展現出獨特姿態，成為投資人可參與市場的槓桿利器之一。

觀察近年整體權證市場發展，特性如緊貼科技產業熱門標的、產品靈活推陳出新等。以中國信託證券為例，持續深度分析市場投資人喜好之標的條件，緊扣AI等熱門議題並設計發行相關權證。讓各類投資人在傳統的零股交易、ETF之外，多了一項低資金門檻、好入手的槓桿式工具選擇，投資人更能有效率地參與熱門標的行情。

值得注意的是，今年以來台股多頭氣勢強勁，大盤在AI浪潮的推波助瀾下展現旺盛動能。由於AI概念股題材百花齊放、標的多樣化，市場不僅資金狂熱，多家權證發行商更順應趨勢推出了連結熱門主動式ETF的權證，成為市場吸金焦點。

林佳興提醒，權證屬於高槓桿的「短線波段」工具，不適合買進後長期放著等待行情。（崔馨方）

國泰證總經理周冠成：推廣知識 推進市場

國泰證總經理周冠成。記者蘇健忠／攝影

權證市場能持續擴大，與政策環境支持密切相關，尤其避險降稅機制上路後，有效降低發行成本並提升券商發行意願，使市場供給更加多元，形成正向循環。

權證市場正迎來新一波轉型契機，首先在「產品面」，隨AI產業鏈、半導體及高股息等題材發展，標的選擇日益多元，未來權證將從單一熱門股延伸至產業趨勢布局，提升投資靈活度；在「技術面」，券商持續投入造市系統優化與數據分析應用，強化報價穩定性與即時性，讓交易環境更透明且具效率；在「造市品質」上，市場已由過去追求發行規模，逐步轉向強調流動性與交易體驗，透過嚴謹標的篩選與風控機制，提供穩定且公平的交易環境。三者相互帶動下，權證市場可望進一步邁向「質的提升」。

除制度與產品演進外，投資人教育亦是推動市場蛻變的重要推手。國泰證券長期深耕金融知識推廣，透過模擬競賽、講座等多元管道，引導投資人建立風險意識與正確操作觀念，促進市場健康發展。

此外，因應ESG與永續趨勢，未來權證商品亦可望融入更多具指標性標的，提升市場差異化與長期價值。（高瑜君）

元大證總經理郭明正：以權代股 有效節稅

元大證總經理郭明正。元大證券／提供

台股加權指數在AI科技股強勢領軍下，首度突破4萬點大關，今年以來累計漲幅已超過四成。受惠此波強勁的漲勢，個股股價頻創紀錄，企業營運成長股利發放也紛紛改寫新高，預期可帶旺除權息行情。

權證具有高槓桿特性與稅制優勢，投資人可以輕鬆「以權代股」參與除權息行情，不僅能縮短資金回籠時間，還能免課徵股利所得稅以及二代健保補充保費，更能有效節稅。元大證券貼心提醒，在高波動環境下，運用權證參與除權息行情，重要關鍵在挑選標的與進場的時機，權證有時間價值遞減的風險，若填權息行情延遲或走勢不如預期，仍會面臨權證價格下跌風險，投資人操作時須嚴格設立停利停損。

面對瞬息萬變的市場，元大證券也持續觀察市場需求調整發行策略，掌握即時市場脈動及最佳投資契機，提供投資人多樣化的權證商品，讓每一位投資人都能擴大投資效益。

元大證券長期致力提供優質的權證造市品質並主動公開每檔元大權證的「造市委買波動率」，讓投資人輕鬆試算元大權證的「合理價」，確保投資權益，報價看得見，買賣才安心。（黃彥宏）

永豐金證總經理蘇威嘉：資本槓桿 風險有限

永豐金證總經理蘇威嘉 永豐金／提供

隨加權指數站穩高點，許多績優權值股股價隨之走高。對投資人而言，如何在高股價時代尋找更靈活、更具效率的入市方式，已成為當務之急。透過「權民搶百萬」活動，希望向大眾傳達一個核心訊息：台灣權證市場已發展為一個極具競爭力、且對投資者友好的高效場域，其相較於現貨市場的優勢已不可同日而語。

權證最直觀優勢在於「資本槓桿」。投資人若看好特定千元萬元高價股，往往需要投入龐大交割資金，這對資金分配造成限制。然而，權證只需支付極小比例的「權利金」，即可參與該標的漲跌。更重要的是，權證的交易成本具備無可比擬的優勢。目前權證的交易稅僅0.1%，遠低於現貨市場的0.3%，對追求頻繁交易、掌握極短線趨勢的投資人來說，能有效降低摩擦成本，將更多利潤留在口袋。

許多投資人對「槓桿」抱有疑慮，但權證實則是「風險有限」工具。不同於融資操作可能面臨追繳甚至斷頭的壓力，權證的最大損失在購買之初就確定，即為投入的權利金。這種「非對稱損益」-獲利可能倍數成長，而損失有其天花板，讓權證成為壓力測試下的優良標的。（周克威）