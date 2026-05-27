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美光再大漲、台積電期夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

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美光再大漲、台積電夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤反彈中，以44,662點、下跌132點開出後，一度下殺至44,606點、下跌188點。示意圖。法新社
台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤反彈中，以44,662點、下跌132點開出後，一度下殺至44,606點、下跌188點。示意圖。法新社

台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤反彈中，以44,662點、下跌132點開出後，一度下殺至44,606點、下跌188點，但在美光（Micron）等記憶體儲存股持續大漲，激勵多頭人氣下，隨即快速翻紅，晚間17點23分時，指數首度突破45K大關，且漲勢不止，在台積電期夜盤大漲100元帶動下，上衝至45,632點，截至晚間約21點，指數約在45,452點、上漲662點，高低震盪逾1,000點。

27日美股電子盤焦點，主要在於瑞銀26日將美光的目標價從535美元上調至1,625美元，為華爾街最高水準，評級為買進，帶動股價大漲19.2%後，27日漲勢依舊強勁，在電子盤交易時段中，一度再大漲近10%，連帶全球最大的資料儲存設備與解決方案提供商之一的威騰電子（WDC）也大漲逾6%下，那斯達克電子盤一度大逾200點，同時，市場傳出美伊達成初步協議草案，美方承諾在所有戰線停火60天中，WTI、布蘭特油價持續走跌，也激勵多頭人氣下，道瓊、標普電子盤反彈，也激勵台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，一度來到2,425元、上漲100元附近遊走，電子期上漲1.93%，半導體期上漲1.73%，中型100期貨指數上漲0.66%。

台股27日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲731點，收44,256點，其中，外資現貨買超381.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,911口至56,302口；投信賣超42.19億元，自營商賣超31.3億元，三大法人合計買超307.78億元。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股開高走高、量價俱揚，再創歷史新高，均線、指標皆有利於多頭，本周前兩個交易日成交金額分別達1.35兆、1.55兆元，站穩20日均量水準，27日早盤量能一度過大，早盤過後迅速獲得控制，最終成交金額僅僅小幅略增至1.56兆元，量能精準控制，價量配合佳，或有利於台股持續盤堅創高。

美光 台指期 台積電

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