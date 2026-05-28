券商4月淨利 月增逾3.5倍

經濟日報主辦、已邁入第16屆的「權民搶百萬」權證競賽活動頒獎典禮昨（27）日盛大舉行。臺灣證券交易所董事長林修銘出席致詞時強調，這項活動不僅是一場競賽，更是深具意義的投資人推廣與成長教育。他特別向主辦單位經濟日報致上最高謝意，感謝長期以來對推動台灣金融教育的卓越貢獻。

2026-05-28 01:14