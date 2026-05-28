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券商4月淨利 月增逾3.5倍

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

資本市場交投熱絡，帶動證券商獲利繳出亮眼成績單。臺灣證券交易所統計，4月全體證券商稅後淨利狂飆至366.77億元，較上月大幅成長286.7億元，月增幅高達358.06％。

累計今年1至4月，全體證券商稅後淨利達849.42億元，較去年同期暴增699.92億元，年增率達468.17％，單月與前四月獲利雙創新高。

證交所統計，4月大盤量能放大，證券商經紀手續費收入單月成長27.66億元，月增12.89％；承銷業務淨利也表現不俗，較上月成長24.76億元，月增達164.30％。值得注意的是，4月獲利衝高最大功臣為自營業務。由於4月自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月自營業務淨損，大幅轉盈成長250.36億元。

證券商

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