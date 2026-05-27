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台股5大亮點 量價市值攀高、千金股陣容擴大

中央社／ 台北27日電

台股今天氣勢強勁，集中市場與櫃買指數雙雙改寫盤中與收盤新高點，成交值同步創紀錄，上市公司總市值攀升至新台幣144.34兆元；高價股也同步走強，信驊、穎崴領軍上攻，千金股陣容達到52檔，一口氣寫下5大亮點。

台股今天開高走高，加權指數盤中大漲近1300點，最高攀至44818點附近，終場上漲731.43點，收在44256.8點，盤中與收盤指數雙雙刷新歷史紀錄，為第一大亮點。

其次，櫃買指數今天雖僅小漲0.2%，收在440.19點，但盤中最高來到449.38點，盤中與收盤指數同樣改寫新高，顯示中小型股買盤動能延續，為第2大亮點。

成交值方面也譜出第3大亮點，集中市場今天成交金額達1兆5568.44億元，刷新歷史紀錄；加計櫃買市場成交金額3871.19億元，兩市合計成交值逼近2兆元，也同步寫下新高。

市值方面，隨著台股持續攻高，上市公司總市值屢屢創高，今天攀升至144.34兆元，創下歷史新高，反映市場資金動能強勁，為第4大亮點。

高價股方面也寫下第5大亮點，股王信驊大漲逾5%，股后穎崴亮燈漲停、收在9795元，力拚重返「雙萬金」格局；台股今天維持52檔千金股紀錄，此外兆聯實業、環球晶、南電股價均站上900元關卡，成為千金股預備軍。

台股 穎崴 櫃買指數

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