台股5大亮點 量價市值攀高、千金股陣容擴大

台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤反彈中，以44,662點、下跌132點開出後，一度下殺至44,606點、下跌188點，但在美光（Micron）等記憶體儲存股持續大漲，激勵多頭人氣下，隨即快速翻紅，晚間17點23分時，指數首度突破45K大關，且漲勢不止，在台積電期夜盤大漲100元帶動下，上衝至45,632點，截至晚間約21點，指數約在45,452點、上漲662點，高低震盪逾1,000點。

2026-05-27 21:07