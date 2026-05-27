自營大翻身！4月全體券商賺366億元、月增達3.5倍 單月首破300億大關

台灣資本市場交投熱絡，帶動證券商獲利繳出亮眼成績單。根據臺灣證券交易所統計，4月份全體證券商稅後淨利狂飆至366.77億元，較上月大幅成長286.7億元，月增幅高達358.06％；累計今年1至4月，全體證券商稅後淨利已達849.42億元，較去年同期暴增699.92億元，年增率高達468.17％，單月與前四月獲利雙創歷史新高。

證交所統計，4月份大盤總成交值達到約19.139兆元，較上月增加6.52％。在量能放大挹注下，證券商經紀手續費收入單月成長27.66億元，月增12.89％；承銷業務淨利也表現不俗，較上月成長24.76億元，月增達164.30％。

值得注意的是，4月份獲利衝高的最大功臣為自營業務。由於4月份自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月之自營業務淨損，一口氣大幅轉盈成長了250.36億元，成為推升整體券商獲利大躍進的主因。

若由今年前四月累計表現來看，全體券商展現強勁的成長動能。累計1至4月經紀手續費收入因大盤總成交值增加，較去年同期成長422.03億元，年增達115.54％。

在自營與承銷業務方面，本期因自營之出售證券利益及證券評價利益較多，自營業務淨利較去年同期之淨損成長了407.31億元；承銷業務淨利則較去年同期成長86.55億元，年增幅高達1,025.47％，表現最為亮眼。

從券商種類來看，結構上仍以專業綜合證券商為獲利主力。4月份綜合證券商稅後淨利為335.91億元、月增447.53％，累計稅後淨利達759.86億元。在兼營券商部分，銀行兼營證券商4月稅後淨利為3.02億元；期貨兼營證券商亦擺脫上月虧損陰霾，4月稅後淨利轉盈達4.87億元。