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台股市值全球第5 大摩估2027年AI半導體市場增60%

中央社／ 台北27日電

台股市值超越印度升至全球第5大，但市場擔憂人工智慧（AI）發展過快恐導致泡沫化風險。外資摩根士丹利（MorganStanley）今天表示，台積電產能為AI半導體先行指標，預測2027年AI半導體可服務市場規模將穩健成長60%；儘管目前記憶體與載板等零組件供應偏緊，但並未看到明年AI供應鏈斷鏈風險。

摩根士丹利長期於亞太區舉辦市場論壇，今年5月28日至29日將首度在台北舉辦「Morgan Stanley Asia AISummit」專場，聚焦台灣高科技產業在AI供應鏈中的關鍵角色，今天舉行媒體交流會。

摩根士丹利大中華區半導體研究團隊主管詹家鴻表示，雖然中國、台灣與韓國在製造業領域都很強，但因為美中地緣政治角力的影響，AI訂單與目光高度集中在台灣，推升台股市值躍升為全球第5大。

他認為，目前AI硬體需求完全不是問題，關鍵在於產能釋放速度。摩根士丹利預估，2027年整體AI半導體市場可以穩健成長約60%。

詹家鴻強調，這樣逐年慢慢成長的節奏，對資本市場更具吸引力，能確保產業呈現穩定、循環性的成長，而非一次性爆發後在2028年面臨嚴重崩跌的風險。這樣的成長率也為相關公司目前約20到30倍的估值，提供了合理支撐。

詹家鴻指出，除了晶圓代工與先進封裝之外，載板廠與記憶體等環節有些部分呈現供應偏緊的狀態；但目前評估，並未有任何一個環節出現導致明年AI硬體斷鏈的風險，因此明年AI半導體市場成長60%的目標完全可以實現。

他也提到，AI基礎建設目前面臨巨大的電力短缺與資本支出過高的限制，迫使大型雲端服務供應商（CSP）轉向新技術，例如為了省錢而加速投入特殊應用晶片（ASIC），或為了省電而推動「以光代電」的矽光子共同封裝技術（CPO）。

摩根士丹利半導體研究團隊負責人摩爾（JosephMoore）表示，過去3年市場常討論供應鏈緊張，但直到去年9月和10月才真正達到供應極限。目前幾乎所有半導體與儲存元件均面臨供應限制，包含動態隨機存取記憶體（DRAM）、硬碟、光學元件、中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）及ASIC。

摩爾指出，目前供應鏈持續存在的2大瓶頸為DRAM記憶體、3奈米先進製程晶圓，這些半導體產能的挑戰，恰好限制了市場激進擴產的衝動，反而讓半導體市場維持健康，避免陷入供過於求的局面。

摩爾也提到，AI的強勁需求帶動了Token（詞元）生成量超乎預期成長，由於算力與產能受限，科技巨頭被迫將資源從產出營收較慢的「模型訓練」（Training）中抽離，優先投入能直接變現、產生營收的「推論」（Inference），導致業者目前難以如願建立超大型的研發訓練叢集。

半導體 印度 台積電

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