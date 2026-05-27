全體券商4月稅後淨利366億元、月增358% 累計849億元、年增468%

臺灣證券交易所統計，2026年4月全體證券商稅後淨利366.77億元，較3月成長286.7億元，增幅約358.06%。累計前四月全體證券商稅後淨利849.42億元，較2025年同期成長699.92億元，增幅約468.17%。

大盤4月總成交值約19.139兆元，較3月增加6.52%，使證券商經紀手續費收入較3月成長27.66億元，增幅約12.89%；4月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較3月的自營業務淨損成長250.36億元；4月證券商承銷業務淨利則較3月成長24.76億元，增幅約164.30%。

累計今年前四月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長422.03億元，增幅約115.54%；本期自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期的自營業務淨損成長407.31億元；本期承銷業務淨利則較去年同期成長86.55億元，增幅約1,025.47%。