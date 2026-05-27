快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

鮮少曝光、性格低調 「酷酷嫂」周美青不搶鏡卻最受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

全體券商4月稅後淨利366億元、月增358% 累計849億元、年增468%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全體券商損益情形統計。資料來源：臺灣證券交易所
全體券商損益情形統計。資料來源：臺灣證券交易所

臺灣證券交易所統計，2026年4月全體證券商稅後淨利366.77億元，較3月成長286.7億元，增幅約358.06%。累計前四月全體證券商稅後淨利849.42億元，較2025年同期成長699.92億元，增幅約468.17%。

大盤4月總成交值約19.139兆元，較3月增加6.52%，使證券商經紀手續費收入較3月成長27.66億元，增幅約12.89%；4月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較3月的自營業務淨損成長250.36億元；4月證券商承銷業務淨利則較3月成長24.76億元，增幅約164.30%。

累計今年前四月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長422.03億元，增幅約115.54%；本期自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期的自營業務淨損成長407.31億元；本期承銷業務淨利則較去年同期成長86.55億元，增幅約1,025.47%。

證券商

延伸閱讀

兆豐金法說會／首季獲利93.97億元、EPS 0.63元 非銀貢獻破26%

合庫金法說會／前4月稅後純益、EPS及ROE皆創高 期許全年再創佳績

欣興獲利／自結4月28.44億元、年增43倍 單月EPS 1.85元

合庫金法說會／房市冷凍！前四月房貸衰退45% 估下半年「量縮價盤整」

相關新聞

台股站上4萬4千點、爆出1.55兆元成交量 三大法人買超307億元

台股27日再刷盤中和收盤新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，站上44,000點整數關卡，並爆出近期最大成交量1兆5,568.44億元，三大法人買超307.63億元。

歷史性一刻！台股加權報酬指數首度飆破10萬點…散戶看不見的複利真相

台股加權報酬指數在5月27日首度突破10萬點，寫下歷史新高100,966.00點，顯示長期持續向上的成長力。該指數反映公司除權息的真實報酬，讓長期被動投資者得以享受可觀回報。今日加權指數收盤上漲731.43點，達44,256.80點。

自營大翻身！4月全體券商賺366億元、月增達3.5倍 單月首破300億大關

台灣資本市場交投熱絡，帶動證券商獲利繳出亮眼成績單。根據臺灣證券交易所統計，4月份全體證券商稅後淨利狂飆至366.77億元，較上月大幅成長286.7億元，月增幅高達358.06％；累計今年1至4月，全體證券商稅後淨利已達849.42億元，較去年同期暴增699.92億元，年增率高達468.17％，單月與前四月獲利雙創歷史新高。

漲勢驚人！台達電五天飆31% 衝上2,500元創天價

台股27日再刷盤中和收盤新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，其中台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）合計就貢獻594點。台達電27日再飆天價，收2,520元，大漲逾7%，再創歷史天價，統計短短五個交易日就大漲31.6%，漲勢驚人。

在AI時代找到新位置！群創、華邦電、聯電同飆漲停 做對什麼？

台股27日再刷新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，站上44,000點整數關卡。由成交量、成交值排行來看，華邦電（2344）、群創（3481）、聯電（2303）市場熱度相當高，三檔同步亮燈漲停，華邦電更創歷史新高。籌碼面上，外資、投信都買超華邦電逾萬張，另外資也回補群創，買超聯電。

全體券商4月稅後淨利366億元、月增358% 累計849億元、年增468%

臺灣證券交易所統計，2026年4月全體證券商稅後淨利366.77億元，較3月成長286.7億元，增幅約358.06%。累計前四月全體證券商稅後淨利849.42億元，較2025年同期成長699.92億元，增幅約468.17%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。