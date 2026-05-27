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在AI時代找到新位置！群創、華邦電、聯電同飆漲停 做對什麼？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股27日再刷新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，站上44,000點整數關卡。圖/本報資料照片
台股27日再刷新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，站上44,000點整數關卡。圖/本報資料照片

台股27日再刷新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，站上44,000點整數關卡。由成交量、成交值排行來看，華邦電（2344）、群創（3481）、聯電（2303）市場熱度相當高，三檔同步亮燈漲停，華邦電更創歷史新高。籌碼面上，外資、投信都買超華邦電逾萬張，另外資也回補群創，買超聯電。

27日成交量前十名分別為群創、主動統一升級50（00403A）、友達（2409）、華邦電、力積電（6770）、主動統一台股增長（00981A）、彩晶（6116）、聯電、旺宏（2337）、元大台灣50正2（00631L）。

成交值部分，前十名分別為聯發科（2454）、台積電（2330）、華邦電、群創、南亞科（2408）、聯電、旺宏、台達電（2308）、力積電、京元電子（2449）。由成交量、成交值排行來看，華邦電、群創、聯電都熱到不行，三檔都進榜且衝到漲停板，華邦電更創下歷史新高。

籌碼方面，外資連四天買超華邦電，27日買超逾1.4萬張，投信也加大買超力度，買超1萬多張，且為連三買。而外資26日倒貨群創20萬張後，27日買回3.1萬張，但投信仍續賣5,530張，自營商買超5,778張；聯電部分，外資連三買，27日買超逾2.1萬張，但投信已連續大賣五天，今續賣1.9萬張。

不管是群創、華邦電、聯電，都可看出市場邏輯青睞「轉型」、「結構改變」的標的，群創運用玻璃面板與大型基板製程能力，向玻璃基板與先進封裝領域延伸，華邦電則受惠記憶體缺貨及漲價，加上AI逐步朝推論、邊緣AI發展，帶動NOR Flash、DDR4及LPDDR4等需求升溫。

聯電則持續耕耘AI相關先進封裝與高速傳輸領域，其導入深溝槽電容技術（DTC）的2.5D封裝解決方案已順利出貨予主要客戶，主動式中介層（Active Interposer）也正與多家客戶驗證中。此外，聯電已取得imec矽光子技術授權，12吋矽光子平台正式進入試產階段，切入AI高速光通訊市場。

華邦電 聯電 群創

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